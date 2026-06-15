روایت میدانی از قلب مارگون/ دشت سقاوه چگونه با «یاریگران زندگی» به کانون گردشگری و نشاط تبدیل شد؟

به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، دشت پهناور و چشم‌نواز سقاوه در شهرستان مارگون، امروز کانون توجه و محل تجلی همبستگی، نشاط اجتماعی و رونق گردشگری بود و جشنواره بزرگ و ملی با رویکرد «یاریگران زندگی» در این منطقه با شکوه هرچه تمام‌تر برگزار شد.

این رویداد فرهنگی و اجتماعی با هدف ارتقای سطح سلامت روان، ایجاد امید و پویایی در جامعه، پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی و همچنین معرفی ظرفیت‌های بی‌بدیل گردشگری این خطه برنامه‌ریزی شده بود و توانست موجی از شادابی را در میان شرکت‌کنندگان و مسافران ایجاد کند.

در این گردهمایی عظیم فرهنگی، حضور پررنگ و دلگرم‌کننده اقشار مختلف مردم، طبیعت‌دوستان و گردشگران در کنار مسئولان استانی و شهرستانی، جلوه‌ای زیبا از همدلی و اتحاد را به نمایش گذاشت. اجرای مسابقات مهیج و متنوع بازی‌های بومی و محلی، نقطه عطف این جشنواره بود که ضمن ایجاد فضایی سرشار از رقابت و شادمانی، نقش مهمی در احیا و انتقال این میراث‌های ارزشمند ناملموس به نسل جوان و جذب توریست‌های علاقه‌مند به فرهنگ اصیل بومی ایفا کرد.

در حاشیه این مراسم، سید مجتبی امیرحسینی مدیر کل میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی کهگیلویه و بویراحمد در جمع خبرنگاران و حاضران با اشاره به اهمیت راهبردی این قبیل برنامه‌ها بیان کرد: توسعه زیرساخت‌های گردشگری و توجه ویژه به ظرفیت‌های بومی منطقه مارگون، مهم‌ترین عامل برای پویایی اقتصاد محلی و ایجاد اشتغال پایدار برای جوانان این دیار است.

او در ادامه سخنان خود با تاکید بر نقش بازی‌های محلی در ارتقای سلامت روان جامعه افزود: ما می‌توانیم با پیوند دادن هدفمند برنامه‌های نشاط‌آفرین و صنعت بوم‌گردی، علاوه بر مقابله موثر با آسیب‌های اجتماعی، چهره‌ای جذاب و فرهنگی از دیار سقاوه به تمامی گردشگران معرفی کنیم.

فتا محمدی معاون سیاسی استاندار کهگیلویه و بویراحمد حاضر در این مراسم نیز ضمن تقدیر از استقبال بی‌نظیر اهالی منطقه و گردشگران تصریح کرد: ترویج فرهنگ اصیل بومی و معرفی پتانسیل‌های بوم‌گردی در کنار طرح‌های پیشگیرانه‌ای همچون یاریگران زندگی، موثرترین سلاح برای محافظت از نسل جوان در برابر معضلات روزافزون اجتماعی به شمار می‌رود.

این مقام مسئول همچنین خاطرنشان کرد: ما موظف هستیم با توسعه این قبیل برنامه‌های شاداب و مبتنی بر هویت ملی، بستر مناسبی را برای تولید ثروت محلی و تخلیه هیجانات سالم جوانان فراهم آوریم.

در بخش پایانی این رویداد ماندگار، از نفرات و تیم‌های برتر در مسابقات بازی‌های بومی و محلی با اهدای جوایز نفیس و لوح سپاس، به شکلی شایسته تجلیل به عمل آمد. این اقدام نمادین نه تنها باعث تشویق و ترغیب نسل جدید به مشارکت در فعالیت‌های گروهی و سنتی شد، بلکه خاطره‌ای شیرین و فراموش‌نشدنی از جشنواره یاریگران زندگی را در ذهن مردمان خونگرم دشت سقاوه و گردشگران حاضر به یادگار گذاشت.

گزارش یک روز پرهیاهو در دیار سقاوه گزارش یک روز پرهیاهو در دیار سقاوه گزارش یک روز پرهیاهو در دیار سقاوه گزارش یک روز پرهیاهو در دیار سقاوه گزارش یک روز پرهیاهو در دیار سقاوه گزارش یک روز پرهیاهو در دیار سقاوه گزارش یک روز پرهیاهو در دیار سقاوه گزارش یک روز پرهیاهو در دیار سقاوه گزارش یک روز پرهیاهو در دیار سقاوه گزارش یک روز پرهیاهو در دیار سقاوه گزارش یک روز پرهیاهو در دیار سقاوه گزارش یک روز پرهیاهو در دیار سقاوه گزارش یک روز پرهیاهو در دیار سقاوه گزارش یک روز پرهیاهو در دیار سقاوه گزارش یک روز پرهیاهو در دیار سقاوه گزارش یک روز پرهیاهو در دیار سقاوه گزارش یک روز پرهیاهو در دیار سقاوه گزارش یک روز پرهیاهو در دیار سقاوه

انتهای پیام/