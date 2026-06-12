۲۲ خرداد ۱۴۰۵ - ۲۰:۱۱

ویترینِ هنر در قلب لنده / صنایع‌دستی در محاصره میدان انقلاب + تصاویر

ویترینِ هنر در قلب لنده / صنایع‌دستی در محاصره میدان انقلاب + تصاویر

همزمان با هفته صنایع دستی، نمایشگاهی از توانمندی‌های بومی در میدان انقلاب لنده قد علم کرد تا پیوندی میان هنرِ دست و نبضِ شهر ایجاد شود.

به گزارش خبرنگار میراث آریا، همزمان با فرا رسیدن هفته ملی صنایع‌دستی، نمایشگاهی از آثار هنرمندان و صنعتگران توانمند شهرستان لنده در میدان انقلاب این شهر برپا شده است. این رویداد فرهنگی و هنری از بیستم خردادماه فعالیت خود را آغاز کرده و قرار است تا پایان هفته صنایع‌دستی میزبان نگاه گرم شهروندان و علاقه‌مندان به هنرهای بومی باشد.

انتخاب محل تجمعات شبانه میدان انقلاب برای برگزاری این نمایشگاه، اقدامی هدفمند برای ارتباط بیشتر با بدنه جامعه و جذب مخاطب بوده است. حضور پرشور و گسترده خانواده‌ها در ساعات شامگاهی در کنار غرفه‌های صنایع‌دستی، نشان از موفقیت این طرح در ایجاد نشاط اجتماعی و غنی‌سازی اوقات فراغت شهروندان در شب‌های بهاری دارد.

عرضه مستقیم محصولات، دست‌بافته‌ها و تولیدات محلی در این دورهمی‌های شبانه، علاوه بر معرفی ظرفیت‌های غنی فرهنگی شهرستان لنده، به رونق اقتصاد بومی نیز کمک شایانی می‌کند. هنرمندان و تولیدکنندگان با حضور در این فضای پویا، آثار ارزشمند خود را بدون واسطه و در یک محیط صمیمی به دست مصرف‌کنندگان و گردشگران می‌رسانند.

جمشید رحمان نسب، رئیس میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان لنده در حاشیه این مراسم با اشاره به استقبال چشمگیر مردم از این رویداد گفت: هدف اصلی ما از برپایی این نمایشگاه در قلب تجمعات شبانه، حمایت همه‌جانبه از تولیدکنندگان محلی و ترویج فرهنگ استفاده از صنایع‌دستی اصیل است.

او در ادامه با تاکید بر اهمیت تلفیق اقتصاد هنر با برنامه‌های جامعه‌محور افزود: حضور گرم مردم در این شب‌ها به ما ثابت کرد: می‌توانیم با برنامه‌ریزی صحیح، هم چرخه اقتصاد خانواده‌های هنرمند را به گردش درآوریم و هم فضای شاداب و امیدبخشی را در سطح شهر ایجاد کنیم.

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کد خبر 1405032201892
علی پاک
دبیر مهدی ارجمند

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