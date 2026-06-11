رقابت در مدار استاندارد جهانی؛ جشنواره «طعم امید» در یاسوج خط بطلان بر رویکردهای ترحمی کشید

به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، محمداسماعیل شیخ‌قرایی شامگاه ۲۰خرداد ماه ۱۴۰۵در مراسم اختتامیه جشنواره طعم امید در یاسوج،با تشریح اهداف بلندمدت این جشنواره ،گفت: این پویش در منطقه جنوب کشور و در استان‌های بوشهر، کهگیلویه و بویراحمد، فارس و خوزستان در حال برگزاری است و هدف نهایی آن، پس از بیش از سه دهه فعالیت در این حوزه، تشکیل تیم ملی آشپزی افراد دارای معلولیت برای حضور در مسابقات برون‌مرزی است.

مدیرعامل انجمن فرهنگی، ورزشی و گردشگری معلولان پارس‌با اشاره به استانداردهای داوری و کیفیت اجرای مسابقات افزود: تمامی داوران این جشنواره دارای رتبه‌های بین‌المللی هستند و رویکرد اصلی برنامه، فاصله گرفتن از هرگونه نگاه ترحمی است. تلاش شده با رعایت اصول حرفه‌ای و تخصصی، زمینه لازم برای شکوفایی توانمندی‌ها و ارتقای خودباوری توان‌خواهان فراهم شود.

شیخ‌قرایی درباره آمار شرکت‌کنندگان مرحله یاسوج نیز بیان کرد: از میان ۱۴ شرکت‌کننده از استان کهگیلویه و بویراحمد، ۱۳ نفر در رقابت نهایی حضور یافتند که شامل هشت نفر در گروه معلولیت جسمی‌ـ‌حرکتی، یک نفر در گروه نابینایان و چهار نفر در گروه سندرم داون بودند. در پایان نیز از هر گروه، یک نفر به عنوان برگزیده انتخاب شد.

مدیرعامل انجمن فرهنگی، ورزشی و گردشگری معلولان پارس در ادامه، شاخص‌های داوری این مسابقات را شامل پنج محور اصلی دانست و گفت: طعم، رنگ و بوی غذا، پخت مناسب و جاافتادگی، آگاهی شرکت‌کننده از مواد اولیه مصرفی، رعایت بهداشت و پرهیز از استفاده از مواد غیرمجاز مانند رنگ‌های صنعتی، همچنین تزئین غذا و چیدمان میز، از مهم‌ترین معیارهای امتیازدهی در این جشنواره است. علاوه بر این، خلاقیت در نحوه ارائه و تزئین نیز به‌عنوان امتیاز ویژه در ارزیابی نهایی لحاظ می‌شود.

او در پایان با قدردانی از حامیان این رویداد، برگزیدگان این مرحله را معرفی کرد و گفت: در گروه سندرم داون، مرضیه محمدبزرگ، در گروه جسمی‌ـ‌حرکتی، اقدس هوشمندفر و در گروه نابینایان، ساناز نویدفر رتبه نخست را کسب کردند.

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