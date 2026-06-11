به گزارش خبرنگار میراث آریا ، بهزادمریدی مدیرکل میراثفرهنگی استان فارس، امروز پنجشنبه 21 خرداد 1405 در آیینی که در حاشیه این جشنواره با اشاره به توانمندیهای هنرمندان توانیاب، اراده آنان را برتر از هر محدودیتی خواند و آنان را اساطیر معاصر تاریخ ایران نامید.
مدیرکل میراث فرهنگی ، گردشگری و صنایع دستی استان فارس با اشاره به پیوند میان محدودیتهای جسمی و بلندای روح گفت:هر فضایی بویی دارد و خاطرهای؛ اما امروز در این فضا، بویی میپیچد که از هر عطر و ادکلنی خوشتر است؛ بوی اراده و بوی امید. ما اساطیر تاریخ را میشناسیم، اما امروز با کسانی روبرو هستیم که با وجود کاستیهای جسمی، روح بلندشان از آنها اسطوره ساخته است.
مریدی با نام بردن از چهرههای جهانی همچون بتهوون، هاوکینگ و هلن کلر که با اراده خود جهان را تغییر دادند، افزود: امروز عزیزانی را دیدم که در حقوق، مشاوره و بازیگری سرآمد هستند. اینها اسطورههایی هستند که باید به جامعه معرفی شوند. همانگونه که میکلآنژ صخره را تراشید تا به روحِ “داوود” برسد، این هنرمندان نیز با روح صیقلی خود از جسم بیجان، اثر هنری خلق میکنند.
او خطاب به هنرمندان توانیاب حاضر در مسابقات هنری و صنایعدستی گفت: شما با دستان اراده، نمکِ صبر را به ادویه امید پیوند زدید و در دیگ این رقابت، عزت را پختید. مهم نیست دیوارها چقدر بلند یا راهها چقدر سخت بودند؛ شما با هنر خود، دیوارهای ناممکن را یک به یک فرو ریختید. حضور شما در اینجا یعنی پیروزی روح بر خاک و رقص شادی در قلب محدودیتها است.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان فارس با نگاهی به مقام انسان هنرمند تأکید کرد: ما انسان ناسوتی، لاهوتی و جبروتی را دیدهایم. انسانی که توانسته است فراتر از خاک، لاهوت و جبروت را درک کند، با دیگران یکی نیست. این مسابقه، نه رقابت در چشایی و دستور پخت، بلکه رقابت در آن لبخندی است که از دل سختی جوانه زده است.
مریدی خاطرنشان کرد: شما امروز میراثی از جسارت و مهر ساختید و به دنیا نشان دادید که امید، خوشطعمترین طعم جهان است.
او با اشاره به پایان موفقیتآمیز مرحله استانی جشنواره توانیابان در شیراز، بر لزوم تقویت عوامل محیطی و انگیزشی برای حضور فعالتر این قشر در جامعه تأکید کرد و از برنامهریزی برای دسترسپذیر کردن اماکن تاریخی و گردشگری تحت نظارت این ادارهکل خبر داد.
مدیرکل میراث فرهنگی ، گردشگری وصنایع دستی استان فارس افزود: ما در مواجهه با عزیزانی که دارای ارادهای پولادین و روحی بلند هستند، وظیفه داریم سه حوزه انگیزشی، محیطی و فیزیکی را تقویت کنیم؛ در همین راستا، اولویت اصلی ما در مجموعه میراثفرهنگی، دسترسپذیر کردن تمامی اماکن تاریخی و گردشگری برای حضور بدون محدودیت معلولان گرانقدر است.
مریدی با ابراز خرسندی از کیفیت بالای رقابتهای بخش آشپزی این جشنواره خاطرنشان کرد: بسیار جالب بود که در این مسابقه، تمرکز اصلی بر غذاهای اصیل ایرانی و بهویژه دستور پختهای سنتی شیراز و فارس بود. ارائه غذاهایی همچون “شکرپلو” و “حلواهای سنتی” نشان داد که جشنوارههای غذا میتوانند به عنوان یکی از مهمترین پیشرانهای جذب گردشگر در پهنه استان فارس عمل کنند.
او شیراز را شهر مهربانی و حرم اهلبیت (ع) توصیف کرد و افزود: در میان این عزیزان، از وکلای توانمند و مشاوران زبده تا هنرمندان و بازیگران برجسته حضور دارند که ثابت کردند جایگاهشان بسیار رفیع است. ما در این جشنواره شاهد بودیم که چگونه عشق و محبت ایرانی در پخت غذاها موج میزد و این موضوع میتواند مبنایی برای برگزاری جشنوارههای تخصصی و سراسری در آینده باشد.
مریدی در پایان با آرزوی موفقیت برای نمایندگان استان در مرحله نهایی گفت: امیدواریم در مراسم اختتامیه کشوری که روز دوشنبه برگزار میشود، شیراز و فارس بار دیگر جایگاه برتر خود را در سطح کشور به اثبات برسانند و ظرفیتهای بیبدیل این عزیزان بیش از پیش شناخته شود.
مدیرکل بهزیستی استان فارس نیز با تأکید بر رویکرد توانمندسازی سازمان بهزیستی گفت: افراد دارای معلولیت علیرغم محدودیتهایی که بخشی از آن ناشی از موانع اجتماعی و محیطی است، توانمندیهای ارزشمندی از خود نشان دادهاند و مصداق واقعی شعار «معلولیت، محدودیت نیست» هستند.
حمید گودرزی ضمن قدردانی از برگزارکنندگان، فعالان بخش خصوصی، نمایندگان وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و دستاندرکاران حوزه گردشگری دسترسپذیر، اظهار کرد: هر زمان که توانمندیهای افراد دارای معلولیت را مشاهده میکنم، دیگر سخنی برای گفتن باقی نمیماند و به حضور در جمع این عزیزان افتخار میکنم.
او با اشاره به اینکه جامعه و مسئولان در برخی موارد ناخواسته محدودیتهایی را برای افراد دارای معلولیت ایجاد کردهاند، افزود: با وجود این موانع، این عزیزان توانستهاند ظرفیتها و استعدادهای خود را به بهترین شکل به نمایش بگذارند و این موضوع برای همه ما درسآموز است.
مدیرکل بهزیستی فارس با بیان اینکه رویکرد سالهای اخیر سازمان بهزیستی بر محور توانمندسازی استوار شده است، گفت: ورزش، هنر، فعالیتهای فرهنگی و برگزاری جشنوارهها و رویدادهای تخصصی از مهمترین ابزارهای کشف و معرفی ظرفیتهای افراد دارای معلولیت به شمار میرود و میتواند زمینه حضور مؤثر آنان در عرصههای مختلف اجتماعی و اقتصادی را فراهم کند.
گودرزی بر ضرورت استمرار چنین برنامههایی تأکید کرد و افزود: برگزاری این جشنوارهها فرصتی برای شناسایی استعدادها و ظرفیتهای نهفته افراد دارای معلولیت است و در عین حال مسئولیت دستگاههای اجرایی را برای حمایت از این ظرفیتها سنگینتر میکند.
مدیرکل بهزیستی فارس با اشاره به موفقیتهای افراد دارای معلولیت در حوزههای مختلف اظهار داشت: در عرصههای ورزش، هنر و سایر فعالیتهای اجتماعی، افراد توانمندی حضور دارند که با وجود محدودیتها توانستهاند در سطوح ملی و بینالمللی افتخارآفرینی کرده و پرچم جمهوری اسلامی ایران را به اهتزاز درآورند.
او همچنین توسعه دسترسپذیری و ارتقای مشارکت اجتماعی افراد دارای معلولیت را از اهداف مهم برگزاری چنین رویدادهایی دانست و گفت: جای برگزاری اینگونه جشنوارهها در کشور خالی بود و امیدواریم با حمایت وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و میزهای تخصصی گردشگری خوراک و گردشگری دسترسپذیر، زمینه معرفی هرچه بیشتر توانمندیهای این عزیزان فراهم شود.
در پایان این آیین، ضمن اعلام نتایج این رقابت، نفرات برتر ضمن تجلیل و دریافت لوح برای حضور در مرحله منطقه ای که روز دوشنبه با حضور برگزیدگان 4 استان فارس، خوزستان، بوشهر و کهگیلویه و بویراحمد برگزار می شود معرفی شدند.
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