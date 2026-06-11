۲۱ خرداد ۱۴۰۵ - ۱۰:۳۰

نمایشگاه صنایع‌دستی و هنرهای سنتی در اهواز برپا شد

نمایشگاه صنایع‌دستی و هنرهای سنتی در اهواز برپا شد

 همزمان با ۲۰ خردادماه ۱۴۰۵، نمایشگاه صنایع‌دستی و هنرهای سنتی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خوزستان با همکاری مجتمع بزرگ تجاری و تفریحی پارک سنتر افتتاح شد.

به گزارش خبرنگار میراث آریا، این نمایشگاه که با هدف حمایت از هنرمندان بومی و رونق اقتصاد خلاق استان برپا شده است، از عصر سه‌شنبه ۲۰ خردادماه رسماً فعالیت خود را آغاز کرد.

در این نمایشگاه که بستری برای ارتباط مستقیم میان تولیدکنندگان و هنردوستان فراهم آورده است ۲۰ نفر از صنعتگران صنایع‌دستی استان، گلچینی از آثار و دست‌ساخته‌های خود را در معرض دید علاقه‌مندان قرار داده‌اند. این رویداد فرصتی است تا ضمن معرفی توانمندی‌های هنری خوزستان، گامی مؤثر در جهت ترویج و فروش محصولات صنایع‌دستی در سبد خانوار برداشته شود.

علاقه‌مندان می‌توانند از سه‌شنبه ۲۰ خرداد تا جمعه ۲۳ خرداد ۱۴۰۵، همه‌روزه از ساعت ۱۸:۰۰ تا ۲۲:۰۰ با حضور در مجتمع تجاری ـ تفریحی پارک سنتر اهواز از این نمایشگاه دیدن کرده و از نزدیک با ظرافت‌های هنر دست هنرمندان خوزستانی آشنا شوند.

اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خوزستان از عموم شهروندان و گردشگران دعوت می‌کند تا با بازدید از این نمایشگاه و حمایت از آثار صنعتگران بومی، در پویایی و توسعه هنر این سرزمین مشارکت کنند.

انتهای پیام/

کد خبر 1405032101780
حسن بهداد
دبیر مهدی ارجمند

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