به گزارشخبرنگار میراثآریا، سید مجتبی امیرحسینی عصر امروز جمعه ۲۲خرداد ماه ۱۴۰۵ در حاشیه آیین افتتاح نمایشگاه صنایعدستی شهرستان گچساران اظهار کرد: برپایی چنین نمایشگاههایی یکی از مهمترین بسترها برای معرفی ظرفیتهای واقعی صنایعدستی در شهرستانها به شمار میرود و میتواند به شناسایی استعدادها، تقویت تولید و افزایش انگیزه در میان هنرمندان منجر شود.
مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی کهگیلویه و بویراحمد افزود: حمایت از صنایعدستی تنها به حوزه تولید محدود نمیشود و زمانی اثرگذاری واقعی خود را نشان میدهد که در کنار آموزش، توانمندسازی، بازاررسانی و فروش نیز بهصورت منسجم دنبال شود. در همین چارچوب نمایشگاه گچساران میتواند به تقویت پیوند میان تولیدکننده، بازار و مصرفکننده کمک کند.
او بیان کرد: شهرستان گچساران از ظرفیتهای ارزشمندی در حوزه صنایعدستی و مشاغل خانگی برخوردار است و هر میزان که این ظرفیتها بیشتر دیده شوند، زمینه برای توسعه اشتغال پایدار، حفظ هنرهای بومی و افزایش درآمد فعالان این حوزه فراهمتر خواهد شد.
امیر حسینی همچنین با قدردانی از همکاری دستگاهها و نهادهای همراه در برگزاری این رویداد تصریح کرد: همافزایی میان مجموعههای اجرایی و نهادهای حمایتی نقش مؤثری در پشتیبانی از هنرمندان و فعالان صنایعدستی دارد و میتواند فرصتهای تازهای برای رشد تولیدات محلی ایجاد کند.
او ادامه داد: برگزاری نمایشگاه صنایعدستی گچساران گامی در مسیر حمایت از تولید، تقویت بازار فروش و معرفی ظرفیتهای اقتصادی و فرهنگی این شهرستان به شمار میرود؛ ظرفیتی که با تداوم حمایتها میتواند به رونق مشاغل خرد و تثبیت فعالیت هنرمندان بومی کمک کند.
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