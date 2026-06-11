به گزارش خبرنگار میراث آریا، مهدی کاظمی، در حاشیه بازدید تعدادی از اهالی رسانه استان تهران از ظرفیت‌ها و توانمندی‌های هنرمندان صنایع دستی این شهرستان، ضمن تبریک روز جهانی صنایع‌دستی، با اشاره به جایگاه ویژه هنرمندان این حوزه در حفظ و انتقال میراث فرهنگی ناملموس اظهارکرد: صنایع‌دستی نه‌تنها یک فعالیت اقتصادی، بلکه بخشی از هویت فرهنگی و تاریخی جوامع محلی است که استمرار آن نیازمند حمایت‌های هدفمند، آموزش‌های تخصصی و ایجاد بازار فروش پایدار است.

رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی ساوجبلاغ افزود: در همین راستا، اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی ساوجبلاغ طی ماه‌های اخیر تلاش کرده است با بهره‌گیری از ظرفیت‌های قانونی و همکاری با دستگاه‌های اجرایی مرتبط، زمینه بهره‌مندی فعالان این حوزه از تسهیلات حمایتی را فراهم کند.

او با اشاره به عملکرد این اداره در حوزه تسهیلات تبصره ۱۵ تصریح کرد: در بخش صنایع‌دستی، نزدیک به ۶۰ طرح به منظور دریافت تسهیلات تبصره ۱۵ به بانک‌های عامل معرفی شده‌اند که بخش قابل توجهی از این طرح‌ها موفق به دریافت تسهیلات شده و وارد چرخه تولید یا توسعه فعالیت‌های خود شده‌اند.

این مسئول توضیح داد: این موضوع نشان‌دهنده استقبال فعالان حوزه صنایع‌دستی از حمایت‌های دولتی و همچنین ظرفیت بالای شهرستان ساوجبلاغ در تبدیل ایده‌های هنری به فعالیت‌های اقتصادی پایدار است.

رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی ساوجبلاغ در ادامه به حوزه مشاغل خانگی نیز اشاره کرد و گفت: در این بخش نیز ۲۵ طرح به دستگاه‌های مربوط معرفی شده که تمامی این طرح‌ها موفق به دریافت تسهیلات شده‌اند. این امر بیانگر آن است که مشاغل خانگی در کنار صنایع‌دستی می‌توانند به‌عنوان یکی از مهم‌ترین بسترهای اشتغال‌زایی کم‌هزینه و پربازده در شهرستان مطرح باشند.

کاظمی با تأکید بر اهمیت استمرار حمایت‌ها از هنرمندان و تولیدکنندگان صنایع‌دستی افزود: سیاست این اداره بر آن است که با تسهیل فرآیندهای اداری، افزایش معرفی طرح‌ها به منابع مالی و همچنین برگزاری نمایشگاه‌ها و جشنواره‌های تخصصی، مسیر عرضه مستقیم محصولات صنایع‌دستی به بازار هموارتر شود تا هنرمندان بتوانند بدون واسطه تولیدات خود را عرضه کنند.

او در بخش دیگری از صحبت‌هایش با اشاره به برنامه‌های فرهنگی و رویدادهای پیش‌رو اظهارکرد: به مناسبت هفته صنایع‌دستی، جشنواره گیلاس فشند در هفته آینده برگزار خواهد شد و این رویداد از همین هفته کلید خواهد خورد.

کاظمی افزود: در این جشنواره، علاوه بر معرفی ظرفیت‌های کشاورزی و باغی منطقه، هنرمندان صنایع‌دستی شهرستان نیز حضور فعال خواهند داشت و با برپایی غرفه‌های متعدد، محصولات و تولیدات خود را در معرض بازدید و خرید عموم قرار خواهند داد.

او ادامه داد: برگزاری چنین رویدادهایی علاوه بر ایجاد فضای نشاط اجتماعی، نقش مهمی در معرفی توانمندی‌های اقتصادی و فرهنگی شهرستان ایفا می‌کند و می‌تواند به توسعه گردشگری محلی نیز کمک شایانی داشته باشد.

رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی ساوجبلاغ همچنین با اشاره به برگزاری نمایشگاه‌های صنایع‌دستی در سال جاری گفت: امسال تاکنون دو نمایشگاه صنایع‌دستی و اقوام با همکاری سایر دستگاه‌ها و نهادهای اجرایی در شهرستان برگزار شده است که این نمایشگاه‌ها با استقبال مردم و علاقه‌مندان همراه بوده است.

این مسئول توضیح داد: این نمایشگاه‌ها در شهر هشتگرد و همچنین منطقه کردان برگزار شده و تلاش شده است در هر رویداد، بخشی از ظرفیت‌های متنوع صنایع‌دستی و فرهنگ بومی منطقه به نمایش گذاشته شود.

کاظمی با بیان اینکه برنامه‌ریزی برای توسعه این رویدادها در دستور کار قرار دارد، اظهارکرد: بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، تا پایان سال جاری نیز پیش‌بینی می‌شود چهار نمایشگاه دیگر در حوزه صنایع‌دستی و اقوام در سطح شهرستان برگزار شود که این اقدام می‌تواند به تثبیت جایگاه ساوجبلاغ به عنوان یکی از مناطق فعال در حوزه صنایع‌دستی استان کمک کند.

او در پایان تأکید کرد: هدف اصلی از برگزاری این نمایشگاه‌ها و جشنواره‌ها، فقط معرفی محصولات نیست، بلکه ایجاد یک زنجیره ارتباطی میان تولیدکننده، مصرف‌کننده و فعالان حوزه گردشگری است تا در نهایت بتوان به توسعه پایدار اقتصادی در این بخش دست یافت.

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