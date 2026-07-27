به گزارش خبرنگار میراث آریا، مهدی مهرور روز دوشنبه، پنجم مردادماه در جلسه بررسی مصوبات شورای برنامهریزی شهرستان کرج، با اشاره به ضرورت حرکت این شهرستان به سمت توسعه متوازن و پایدار، اظهار کرد: کرج به دلیل موقعیت جغرافیایی و برخورداری از تنوع اقلیمی، طبیعی و فرهنگی، ظرفیتهای متعددی برای توسعه دارد که بخشی از آن در حوزه گردشگری و بومگردی قرار گرفته است.
فرمانده ویژه شهرستان کرج افزود: برنامهریزی برای آینده شهرستان نباید بر توسعه کالبدی و گسترش شهرها متمرکز باشد، بلکه لازم است همه ظرفیتهای موجود از جمله منابع طبیعی، روستاها، جاذبههای گردشگری، میراث فرهنگی و توانمندیهای جوامع محلی در فرآیند توسعه دیده شود.
او ادامه داد: توسعه متوازن زمانی محقق میشود که میان نیازهای امروز جامعه و ضرورتهای آینده شهرستان تعادل برقرار شود؛ به همین دلیل باید به دنبال الگوهایی باشیم که ضمن ایجاد ارزش اقتصادی، کمترین آسیب را به محیطزیست و منابع طبیعی وارد کنند.
مهرور یکی از مهمترین ظرفیتهای گردشگری شهرستان کرج را محور کرج- چالوس دانست و گفت: این محور مجموعهای از ظرفیتهای طبیعی، روستایی، فرهنگی و گردشگری را در خود جای داده است که میتواند به یکی از محورهای اصلی توسعه گردشگری در شهرستان تبدیل شود.
این مسئول با اشاره به وجود روستاهای مستعد گردشگری در این محدوده افزود: طبیعت کوهستانی، چشماندازهای طبیعی، رودخانهها، باغها، بافت روستایی و ظرفیتهای فرهنگی و بومی، مجموعهای از داشتههایی است که میتواند زمینه توسعه گردشگری روستایی و بومگردی را فراهم کند.
فرماندار ویژه شهرستان کرج تأکید کرد: استفاده از این ظرفیتها نیازمند برنامهریزی دقیق، شناسایی نقاط مستعد، فراهم کردن زیرساختهای مورد نیاز و حمایت از سرمایهگذاران و جوامع محلی است و نمیتوان با نگاه مقطعی و صرفاً پروژهمحور، انتظار داشت گردشگری به یک پیشران اقتصادی در منطقه تبدیل شود.
او ادامه داد: اگر گردشگری در این مناطق به شکل اصولی توسعه پیدا کند، میتواند زنجیرهای از فعالیتهای اقتصادی را فعال کند؛ از اقامتگاههای بومگردی و عرضه محصولات محلی گرفته تا صنایع دستی، غذاهای بومی، خدمات گردشگری و فعالیتهای فرهنگی که در نهایت منافع آن به جامعه محلی بازمیگردد.
مهرور بومگردی را یکی از شیوههای مؤثر برای ایجاد اشتغال پایدار و تقویت اقتصاد جوامع محلی عنوان کرد و گفت: بومگردی صرفاً ایجاد یک واحد اقامتی در یک روستا نیست، بلکه باید به عنوان یک زنجیره اقتصادی و فرهنگی مورد توجه قرار گیرد.
فرماندار ویژه شهرستان کرج افزود: زمانی که گردشگر وارد یک روستا میشود، ظرفیتهای متعددی برای فعالیت اقتصادی شکل میگیرد و اگر این فرآیند درست مدیریت شود، تولیدکننده محلی، کشاورز، هنرمند، عرضهکننده محصولات بومی و ارائهدهنده خدمات گردشگری نیز میتوانند از حضور گردشگر منتفع شوند.
مهرور با تأکید بر اهمیت نقش مردم محلی در توسعه گردشگری خاطرنشان کرد: تجربه نشان داده است هرجا جامعه محلی در فرآیند توسعه گردشگری مشارکت داشته باشد، امکان موفقیت و ماندگاری طرحها افزایش پیدا میکند؛ بنابراین باید از ظرفیت و دانش بومی ساکنان مناطق روستایی به عنوان بخشی از سرمایه توسعه استفاده کرد.
او توضیح داد: تقویت اقتصاد محلی میتواند از مهاجرت جمعیت روستایی به شهرها جلوگیری کرده و زمینه ماندگاری نیروی انسانی و سرمایه در روستاها را فراهم کند. از این منظر، گردشگری روستایی و بومگردی علاوه بر یک فعالیت اقتصادی، میتواند ابزاری برای حفظ پویایی اجتماعی روستاها باشد.
فرماندار ویژه شهرستان کرج در ادامه با تأکید بر ضرورت رعایت ملاحظات زیستمحیطی در طرحهای گردشگری تصریح کرد: توسعه گردشگری اگر بدون توجه به ظرفیت برد محیطزیست و منابع طبیعی انجام شود، در نهایت میتواند به ضد خود تبدیل شود.
این مسئول گفت: نباید اجازه دهیم توسعه گردشگری به تخریب طبیعت، افزایش بیضابطه ساختوسازها، تغییر کاربریهای غیرکارشناسی و از بین رفتن چشماندازهای طبیعی منجر شود؛ چرا که همین منابع طبیعی و چشماندازها سرمایه اصلی گردشگری منطقه هستند.
مهرور افزود: رویکرد ما باید مبتنی بر این اصل باشد که طبیعت، میراث فرهنگی و هویت بومی، زیرساخت اصلی گردشگری هستند و هر برنامهای که به این سرمایهها آسیب بزند، در بلندمدت نهتنها کمکی به اقتصاد منطقه نمیکند، بلکه ظرفیت گردشگری آن را نیز از بین خواهد برد.
او بر ضرورت هماهنگی میان دستگاههای اجرایی در این زمینه تأکید کرد و گفت: توسعه گردشگری نیازمند همکاری مجموعهای از دستگاههاست و نمیتوان مسئولیت آن را تنها بر عهده یک نهاد گذاشت. دستگاههای مرتبط باید با یک نگاه مشترک، ظرفیتها، محدودیتها و الزامات هر منطقه را شناسایی و برای استفاده صحیح از آنها برنامهریزی کنند.
فرماندار ویژه شهرستان کرج با تأکید بر ضرورت اتخاذ نگاه بلندمدت در حوزه گردشگری اظهار کرد: برای بهرهگیری از ظرفیتهای موجود، باید از اقدامات پراکنده فاصله گرفت و به سمت تدوین یک نقشه راه جامع گردشگری برای شهرستان حرکت کرد.
مهرور اضافه کرد: در این نقشه راه باید ظرفیتهای طبیعی، روستایی، تاریخی و فرهنگی هر منطقه به صورت جداگانه شناسایی شود و متناسب با ویژگیها و ظرفیت برد آن منطقه، مدل توسعه گردشگری تعریف شود.
او بیان کرد: همه نقاط شهرستان از ظرفیت یکسانی برخوردار نیستند و نمیتوان نسخهای واحد برای تمام مناطق تجویز کرد. یک منطقه ممکن است برای گردشگری طبیعت مناسب باشد، منطقهای دیگر ظرفیت بومگردی داشته باشد و در نقطهای دیگر، گردشگری فرهنگی یا تاریخی اولویت داشته باشد.
فرماندار ویژه شهرستان کرج گفت: تصمیمگیری دقیق و مبتنی بر اطلاعات، علاوه بر جلوگیری از هدررفت منابع، این امکان را فراهم میکند که سرمایهگذاریها در نقاطی انجام شود که بیشترین ظرفیت را برای ایجاد اشتغال، افزایش درآمد محلی و جذب گردشگر دارند.
مهرور با بیان اینکه توسعه گردشگری میتواند بخشی از اقتصاد آینده کرج را شکل دهد، گفت: امروز باید نگاه ما به گردشگری از یک فعالیت تفریحی و خدماتی فراتر رود و آن را به عنوان یکی از بخشهای اثرگذار در اقتصاد شهرستان ببینیم.
این مسئول تصریح کرد: گردشگری میتواند میان بخشهای مختلف اقتصادی پیوند ایجاد کند و از ظرفیت کشاورزی، صنایع دستی، تولیدات محلی، خدمات، حملونقل، اقامت و فعالیتهای فرهنگی به صورت همزمان بهره بگیرد.
فرماندار ویژه شهرستان کرج تأکید کرد: اگر این ظرفیتها به شکل هدفمند در کنار یکدیگر قرار گیرند، گردشگری میتواند به ایجاد فرصتهای شغلی جدید، افزایش درآمد خانوارهای محلی، تقویت کسبوکارهای کوچک و معرفی ظرفیتهای کمتر شناختهشده شهرستان کمک کند.
مهرور با اشاره به ضرورت حمایت از سرمایهگذاری در حوزه گردشگری گفت: در کنار سرمایهگذاری دولتی، باید زمینه برای حضور بخش خصوصی و سرمایهگذاران علاقهمند به این حوزه نیز فراهم شود؛ البته این سرمایهگذاری باید در چارچوب ضوابط قانونی، ملاحظات محیطزیستی و منافع جوامع محلی انجام گیرد.
او در پایان خاطرنشان کرد: آینده کرج نیازمند نگاهی جامع و متوازن به توسعه است؛ نگاهی که در آن توسعه شهری در کنار حفاظت از طبیعت، رونق اقتصادی در کنار حفظ هویت فرهنگی و سرمایهگذاری در کنار منافع جوامع محلی دیده شود.
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