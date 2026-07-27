مریم انصارییکتا در گفتوگو با خبرنگار میراث آریا، اظهار کرد: خانه صنایعدستی استان البرز در راستای توسعه نگاه تخصصی و نظری به هنر و صنایعدستی، مجموعهای از نشستهای تخصصی را با حضور کارشناسان و صاحبنظران این حوزه برگزار میکند؛ نشستهایی که تلاش دارند بخشی از پرسشهای مهم پیرامون هنر و صنایعدستی را در فضای امروز مطرح کرده و زمینه گفتوگوی جدیتر میان هنرمندان، کارشناسان، دانشجویان و علاقهمندان را فراهم کنند.
مدیر و موسس خانه صنایعدستی استان البرز افزود: یکی از ضرورتهای امروز حوزه هنر و صنایعدستی، عبور از نگاه اجرایی و تولیدمحور و توجه بیشتر به وجوه نظری، مفهومی و اجتماعی آثار است. صنایعدستی در کنار ارزشهای تاریخی، فرهنگی و مهارتی خود، ظرفیت آن را دارد که با زبان هنر معاصر وارد گفتوگو شود و به بستری برای طرح ایدههای جدید تبدیل شود؛ به همین دلیل تلاش کردهایم در این نشستها به موضوعاتی بپردازیم که بتواند نگاه مخاطب را نسبت به هنر و صنایعدستی گستردهتر کند.
او ادامه داد: نخستین نشست با عنوان روح خیال در کالبد هنر و با محوریت نشانهشناسی اشیای هنری در داستانها و آثار نمایشی با سخنرانی مهرداد کریمی روز دوشنبه ساعت ۱۸ برگزار میشود. در این برنامه، اشیای هنری از منظر ارتباط آنها با روایت، معنا و نشانه مورد توجه قرار میگیرند و مخاطبان با یکی از وجوه کمتر دیدهشده ارتباط میان هنرهای تجسمی، ادبیات و آثار نمایشی آشنا خواهند شد.
مدیر و موسس خانه صنایعدستی استان البرز گفت: نشست دوم با عنوان از صنایعدستی تا هنر محیطی شهری و با محوریت بازتعریف سرامیک معاصر با پروژه گلهای همیشه بهار روز سهشنبه از ساعت ۱۸:۳۰ تا ۲۰ با سخنرانی اکرم نجفیپور برگزار خواهد شد.
انصارییکتا با اشاره به محورهای این نشست افزود: در این برنامه پرسشهایی از جمله اینکه صنایعدستی امروز چه تعریفی دارد؟، مرز میان صنایعدستی و هنر معاصر کجاست و چرا سرامیک میتواند رسانهای مناسب برای هنر عمومی باشد مورد بررسی قرار میگیرد. همچنین پروژه گلهای همیشه بهار معرفی میشود تا از خلال آن، نسبت میان سرامیک معاصر، هنر محیطی و فضای شهری مورد بحث و بررسی قرار گیرد.
او با بیان اینکه هنر عمومی میتواند زمینه ارتباط مستقیمتر جامعه با هنر را فراهم کند، تصریح کرد: یکی از موضوعات مهم در این حوزه، شناخت ظرفیتهای صنایعدستی برای حضور در فضاهای عمومی و شهری است. اگر صنایعدستی را تنها در چارچوب تولید یک محصول یا شیء تعریف نکنیم، میتوانیم ظرفیتهای تازهای برای آن در عرصه هنر معاصر پیدا کنیم و به تجربههایی برسیم که هم ریشه در مهارت و فرهنگ دارند و هم با نیازها و دغدغههای جامعه امروز ارتباط برقرار میکنند.
مدیر و موسس خانه صنایعدستی استان البرز تصریح کرد: بررسی چالشها و آینده هنر عمومی با استفاده از ظرفیت صنایعدستی نیز از دیگر محورهای این نشست است. پرداختن به این موضوع میتواند به طرح پرسشهای تازهای درباره چگونگی حضور هنر در شهر، نقش مواد و تکنیکهای صنایعدستی در خلق آثار عمومی و امکان شکلگیری تجربههای مشترک میان هنرمند و مخاطب منجر شود.
انصاری یکتا تأکید کرد: برگزاری این نشستها یک برنامه جانبی در کنار نمایشگاه نیست، بلکه تلاش میکنیم فضایی برای شکلگیری گفتوگوی تخصصی درباره هنر و صنایعدستی ایجاد کنیم؛ گفتوگویی که در آن تجربه، دانش، نگاه نظری و دغدغههای هنرمندان و مخاطبان در کنار یکدیگر قرار گیرد.
او گفت: این برنامهها همزمان با نمایشگاه از «ریشه تا امروز» که از دوم مرداد در میدان استاندارد، مجموعه هارمونی سنتر آغاز شده و تا نهم مردادماه ادامه دارد برگزار میشود و علاقهمندان، هنرمندان، دانشجویان و فعالان حوزه هنر میتوانند در این نشستها حضور پیدا کنند.
مدیر و موسس خانه صنایعدستی استان البرز در پایان خاطرنشان کرد: هدف ما این است که صنایعدستی را بهعنوان بخشی زنده و پویا از جریان هنر امروز ببینیم؛ حوزهای که علاوه بر حفظ ریشههای فرهنگی و هویتی، امکان تجربه، بازتعریف و ورود به عرصههای تازهای همچون هنر معاصر و هنر عمومی را نیز دارد.
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