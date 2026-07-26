به گزارش خبرنگار میراث آریا، نخستین جلسه میز تخصصی سازماندهی هسته تورهای ورودی استان البرز چهارم مردادماه با حضور فعالان حوزه گردشگری برگزار شد.
سکینه سالاری در این نشست با اشاره به اهمیت شکلگیری این میز تخصصی اظهار کرد: هدف از برگزاری این نشست، حرکت از ظرفیتهای پراکنده موجود در حوزه گردشگری به سمت یک فرآیند منسجم و عملیاتی برای جذب گردشگران بینالمللی است و در این مسیر باید موانع فعالیت تورهای ورودی شناسایی و برای رفع آنها راهکارهای اجرایی ارائه شود.
سرپرست معاونت گردشگری اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی البرز افزود: یکی از موضوعات مهمی که در این نشست مورد توجه قرار گرفت، نقش بخش خصوصی در اجرای تورهای ورودی است؛ چراکه فعالان این بخش میتوانند با تکیه بر ظرفیتهای گردشگری استان، نسبت به بازاریابی، معرفی جاذبهها و طراحی و اجرای تورهای متناسب با بازارهای هدف اقدام کنند.
او ادامه داد: اگر قرار است البرز سهم بیشتری از بازار گردشگری بینالمللی داشته باشد، باید ظرفیتهای گردشگری استان به شکل هدفمند به گردشگران خارجی معرفی و زمینه فعالیت حرفهای مجموعههایی که توان اجرای تورهای ورودی را دارند، فراهم شود.
سالاری با بیان اینکه بخش خصوصی نقش مهمی در معرفی ظرفیتهای البرز به بازارهای خارجی دارد، گفت: مسئولیت اجرای تورهای ورودی بر عهده فعالان این حوزه است و مجموعه مدیریت گردشگری استان نیز باید با تسهیل امور، رفع موانع و ایجاد زمینه مناسب، شرایطی فراهم کند که بخش خصوصی بتواند با توان بیشتری در حوزه بازاریابی و معرفی ظرفیتهای گردشگری استان فعالیت کند.
این مسئول با اشاره به مصوبات نخستین میز تخصصی سازماندهی هسته تورهای ورودی البرز اظهار کرد: در این نشست مقرر شد کارگروههای تخصصی در حوزههای بازاریابی، بستهسازی محصول و تبلیغات تشکیل شود تا هر یک از این بخشها به صورت تخصصی و با تمرکز بر بازارهای هدف دنبال شود.
او توضیح داد: در حوزه گردشگری خارجی نمیتوان تنها به معرفی جاذبهها اکتفا کرد، بلکه باید ظرفیتهای موجود را در قالب محصولات و بستههای گردشگری قابل عرضه به بازار ارائه کرد. به همین دلیل، بستهسازی محصول یکی از محورهای مهم این کارگروهها خواهد بود تا ظرفیتهای گردشگری البرز قابلیت معرفی و عرضه هدفمند در بازارهای مورد نظر را پیدا کند.
سرپرست معاونت گردشگری اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی البرز همچنین بر اهمیت بازاریابی و تبلیغات در توسعه تورهای ورودی تأکید کرد و افزود: معرفی ظرفیتهای گردشگری استان به بازارهای هدف نیازمند برنامهریزی و فعالیت مستمر در حوزه بازاریابی و تبلیغات است و بخش خصوصی میتواند در این زمینه نقش محوری ایفا کند.
سالاری یکی دیگر از اولویتهای مطرحشده در این نشست را شناسایی و معرفی فعالان واجد شرایط در حوزه تورهای ورودی عنوان کرد و گفت: باید فعالانی که توان و ظرفیت لازم برای فعالیت در این حوزه را دارند، شناسایی و معرفی شوند تا فرآیند اجرای تورهای ورودی از مسیر مجموعههای تخصصی و توانمند دنبال شود.
او توضیح داد: سامانهسازی فرآیندها از دیگر موضوعات مورد توجه در این میز تخصصی بود و ایجاد یک سامانه تخصصی میتواند به ساماندهی فرآیندها، شناسایی فعالان و تسهیل ارتباط میان بخشهای مرتبط کمک کند.
سرپرست معاونت گردشگری اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی البرز با تأکید بر ضرورت همراهی دستگاههای مرتبط و بخش خصوصی در مسیر توسعه گردشگری خارجی گفت: توسعه گردشگری بینالمللی یک فرآیند چندبخشی است و برای تحقق آن باید ضمن رفع موانع موجود، از ظرفیت و تجربه فعالان بخش خصوصی استفاده کرد.
سالاری خاطرنشان کرد: انتظار ما این است که با تسهیل امور، رفع موانع و همراهی و مشارکت بخش خصوصی، مسیر فعالیت برای فعالان تورهای ورودی هموارتر شود و زمینه برای توسعه بازاریابی گردشگری خارجی در استان البرز فراهم آید.
او ادامه داد: تشکیل این میز تخصصی را میتوان گامی برای ایجاد هماهنگی بیشتر میان فعالان و تمرکز بر اقداماتی دانست که مستقیماً به توسعه گردشگری خارجی استان کمک میکند و امیدواریم خروجی این اقدامات در نهایت به افزایش توان استان در جذب و میزبانی از گردشگران بینالمللی منجر شود.
بر اساس مصوبات این نشست، کارگروههای تخصصی بازاریابی، بستهسازی محصول و تبلیغات با تمرکز بر بازارهای هدف تشکیل خواهد شد و در کنار آن، شناسایی و معرفی فعالان واجد شرایط حوزه تورهای ورودی و ایجاد سامانه تخصصی برای ساماندهی فرآیندها در دستور کار قرار گرفته است.
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