به گزارش خبرنگار میراث آریا بهزاد مریدی درتاریخ 20 خردادماه 1405 در حاشیه بازدید از نمایشگاه صنایعدستی در بازار هنر شیراز، با اشاره به برنامههای حمایتی این ادارهکل گفت: گفتگوهای اولیهای با شهردار محترم شیراز صورت گرفته و موافقتهای مقدماتی حاصل شده است تا مدیریت این مجموعه به ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان واگذار شود.
مدیرکل میراث فرهنگی ، گردشگری و صنایع دستی استان فارس با تبیین نقشه راه آینده این بازار افزود: بنای ما بر این است که پس از تحویل مدیریت مجموعه، تمامی غرفهها را به صورت رایگان در اختیار اساتید برجسته و یا هنرمندانی که توسط این اساتید معرفی میشوند، قرار دهیم. تنها شرط ما برای این واگذاری، انجام “کار زنده” و برپایی ورکشاپهای آموزشی در محل غرفههاست تا این مکان به یک کارگاه بزرگ هنری تبدیل شود.
مریدی تأکید کرد: در این طرح، هنرمندان بابت اجارهبها هزینهای پرداخت نخواهند کرد و صرفاً از طریق تشکیل یک هیئتامنای داخلی، هزینههای جاری مانند آب، برق و خدمات شهری را مدیریت میکنند. تمام قدرت ما نیز بر روی بازاریابی و فروش محصولات متمرکز خواهد بود که این امر از طریق اپلیکیشنهای تخصصی که طراحی شده، محقق میشود.
او در پاسخ به پرسشی درباره کیفیت آثار به نمایش درآمده در این نمایشگاه، ضمن تمجید از هنر دست اساتیدی همچون استاد غلامی، استاد خانی و استاد زوهدی گفت: اگرچه نظر تخصصی را باید اساتید فن بدهند، اما از منظر زیباشناختی، آثار ارائه شده به ویژه در حوزههای خاتم، منبت و تراش سنگهای قیمتی بینظیر بود. شیراز شهر جهانی صنایعدستی است و انتظاری جز این درخشش از آن نمیرود.
در حاشیه این بازدید، با حضور مدیرکل میراثفرهنگی فارس از چندین اثر فاخر هنرمندان شیرازی نیز رونمایی شد از جمله این آثار، تابلو معرقِ برجسته، اثر استاد «جدی» بود که تحسین بازدیدکنندگان را برانگیخت.
همچنین در بخش دیگری از این مراسم، از دو میز شطرنج خاتمکاری شده رونمایی گردید. این آثار ارزشمند حاصل تلاش گروهی و کار تیمی هنرمندان خلاق شیرازی بود که به عنوان نمونهای از پیوند هنر گروهی و اصالت خاتم شیراز در این نمایشگاه به نمایش درآمد.
نمایشگاه صنایع دستی استان فارس ه مدت سه روز در مجموعه بازار هنر واقع در خیابان ۹ دی، کوچه سرباغ، از ساعت ۱۰ الی ۲۲ پذیرای عموم فرهیختگان و هنردوستان خواهد بود.
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