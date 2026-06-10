به گزارش خبرنگار میراث آریا، سید مجتبی امیرحسینی امروز چهارشنبه ۲۰خرداد ماه ۱۴۰۵در نشست خبری به مناسبت گرامیداشت روز جهانی صنایع‌دستی اظهار کرد: یکی از مهم‌ترین دغدغه‌ها در این حوزه، نبود یک تشکل منسجم بود تا تصمیم‌گیری‌ها از حالت سلیقه‌ای و شخصی خارج شود.

مدیرکل میراث فرهنگی ، گردشگری و صنایع‌دستی کهگیلویه و بویراحمد افزود: هیئت موسس تشکل حرفه‌ای صنایع‌دستی تشکیل شده و این مجموعه در مرحله آگهی عمومی برای عضوگیری و برگزاری مجمع عمومی قرار دارد تا اموری نظیر فروش، بازاریابی، شرکت در نمایشگاه‌ها و مدیریت تسهیلات به خود هنرمندان واگذار شود.

امیرحسینی‌با اشاره به تسهیلات پرداختی در این بخش گفت: در سال ۱۴۰۴ به ۸۵۵ نفر تسهیلات پرداخت شد و برای ۷۵۹ نفر نیز از طریق بنیاد علوی، بنیاد برکت و وزارتخانه، اشتغال‌زایی انجام شد.

او با بیان اینکه نظارت بر نحوه مصرف این تسهیلات با جدیت دنبال می‌شود، تصریح کرد: در صورت احراز هرگونه انحراف در هزینه‌کرد وام‌ها، با متخلفان برخورد قانونی و قاطع خواهد شد.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی کهگیلویه و بویراحمد همچنین از در دستور کار بودن احداث سه بازارچه صنایع‌دستی در شهرهای یاسوج، گچساران و دهدشت خبر داد و افزود: بازارچه بافت تاریخی دهدشت رو به اتمام است، پروژه گچساران در مرحله سقف و ستون قرار دارد و بازارچه سه‌هزار متری یاسوج نیز برای تکمیل، نیازمند تامین اعتبار ویژه است.

امیرحسینی ادامه داد: با دستور استاندار، ۳۰۰ مترمربع زمین در پارک ولایت برای ایجاد بازارچه موقت اختصاص یافته تا هنرمندان از ظرفیت گردشگران یاسوج و سی‌سخت بهره‌مند شوند.

او با اشاره به برنامه حذف دلالان در فروش محصولات صنایع‌دستی اظهار کرد: با انعقاد تفاهم‌نامه با شرکت پست، غرفه‌های مجازی برای فروش مستقیم و بدون واسطه محصولات در اختیار هنرمندان قرار می‌گیرد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی کهگیلویه و بویراحمد ضعف در بازاریابی، بسته‌بندی و برندسازی را از مهم‌ترین موانع فروش و صادرات صنایع‌دستی دانست و گفت: برگزاری نمایشگاه‌های مشترک در شهرهای کشور عراق با همکاری اتاق بازرگانی در دستور کار قرار دارد.

امیرحسینی تکمیل زنجیره ارزش در روستای ملی صنایع‌دستی سربیشه گچساران را از دیگر اقدامات مهم این حوزه عنوان کرد و افزود: تجهیزات رنگرزی، شست‌وشو و پرداخت در این روستا مستقر شده تا همه مراحل تولید تا فروش در همان محل انجام شود.

او همچنین از تلاش برای احیای هنرهای در حال فراموشی از جمله گلیم مشته خبر داد و گفت: آموزش نیروهای جدید برای حفظ این هنر اصیل و رونق‌بخشی به دست‌بافته‌های داری و لباس‌های محلی در حال انجام است.

امیرحسینی در پایان با اشاره به موفقیت‌های حوزه ثبت آثار افزود: در سال ۱۴۰۴ برای نخستین بار در استان، ۹ اثر از تولیدات هنرمندان از جمله ساز سه‌تار نشان ملی دریافت کردند و ثبت استانی طراحی و دوخت لباس محلی نیز در حال پیگیری است.

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