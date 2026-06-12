به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، رضا قشقایی عصر امروز جمعه ۲۲خرداد ۱۴۰۵ در حاشیه افتتاح نمایشگاه صنایع‌دستی شهرستان گچساران که به مناسبت هفته صنایع‌دستی برگزار شد، اظهار کرد: توسعه زیرساخت‌های گردشگری و حمایت از هنرمندان صنایع دستی در دستور کار جدی شهرداری گچساران است.

شهردار گچساران با قدردانی از تلاش هنرمندان صنایع‌دستی و تأکید بر نقش این حوزه در حفظ هویت فرهنگی و ایجاد اشتغال پایدار، گفت: شهرداری گچساران با تمام ظرفیت خود آماده همکاری با اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان برای اجرای برنامه‌های مشترک و توسعه گردشگری است.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی کهگیلویه و بویراحمد نیز در این مراسم با اشاره به ظرفیت‌ها و توانمندی‌های هنرمندان صنایع‌دستی گچساران، گفت: حمایت نهادهای محلی می‌تواند به معرفی بهتر و توسعه صنایع‌دستی منطقه کمک کند.

در این مراسم ، برگزاری مستمر جشنواره‌ها و رویدادهای تخصصی صنایع‌دستی در سطح شهرستان از جمله موضوعات مورد تأکید بود، رویدادهایی که می‌تواند به معرفی ظرفیت‌های بومی، رونق اقتصاد محلی و افزایش حضور گردشگران کمک کند.

اختصاص فضاهای مناسب در نقاط پرتردد شهر برای برپایی «روز بازار صنایع‌دستی» نیز از دیگر محورهای مطرح‌شده در این نشست بود؛ طرحی که با هدف عرضه مستقیم محصولات هنرمندان، حمایت از تولیدات بومی و ایجاد بازاری پایدار برای فعالان صنایع‌دستی دنبال می‌شود.

همچنین در این دیدار، راهکارهای حمایت از سرمایه‌گذاری در حوزه گردشگری بررسی و امکان همکاری شهرداری در زمینه کاهش عوارض صدور پروانه ساخت تأسیسات گردشگری در چارچوب قوانین مورد بحث قرار گرفت.

در پایان نیز بر تداوم تعامل و همکاری میان شهرداری گچساران و اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان برای بهره‌گیری از ظرفیت‌های فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی این شهرستان تأکید شد.

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