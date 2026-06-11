به‌گزارش خبرنگار میراث آریا، مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی آذربایجان غربی، ۲۰ خردادماه در مراسم افتتاحیه جشنواره گردشگری و صنایع‌دستی حال خوب دریاچه ارومیه با گرامیداشت روز جهانی صنایع‌دستی و تشکر ویژه از استاندار برای ارائه پیشنهاد برگزاری این جشنواره اظهار کرد: این رویداد با هدف معرفی ظرفیت‌های گردشگری استان و حمایت از هنرمندان بومی برگزار می‌شود که فرصتی استثنایی برای پیوند میان طبیعت و فرهنگ در یکی از نمادهای زیست‌محیطی ایران فراهم آورده است.

مرتضی صفری افزود: پس از چند سال خشکی، امسال دریاچه ارومیه ۴.۵ میلیارد مترمکعب آب دارد که همین موضوع امیدها به احیای دریاچه را افزایش داده و زمینه‌ساز استقبال پرشور مردم از ظرفیت‌های گردشگری دریاچه ارومیه شده است.

او ادامه داد: این نمایشگاه به مدت سه روز در بازه زمانی ۲۰ تا ۲۲ خردادماه در پل میانگذر ارومیه میزبان علاقه‌مندان خواهد بود و برنامه‌های مختلفی اعم از اجرای موسیقی زنده، مسابقه، سخنرانی، پرواز بادبادک‌ها و ... در این جشنواره برگزار می‌شود.

صفری تصریح کرد: در حاشیه این نمایشگاه ۳۵ غرفه‌صنایع‌دستی، سوغات و غذاهای محلی، و غرفه‌های دستگاه‌هایی مانند اداره‌کل حفاظت محیط زیست، اداره‌کل ورزش و جوانان، اداره‌کل کتابخانه‌های عمومی، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان شهرداری ارومیه و ... و دو سیاه‌چادر دایر شده است.

صفری با بیان اینکه برگزاری رویدادها یکی از راه‌های جذب گردشگر است، تصریح کرد: گردشگری یکی از صنایع استراتژیک و درآمدزا است، ما با برگزاری چنین رویدادهایی و سرمایه‌گذاری در این حوزه، به دنبال ایجاد زنجیره ارزش در اقتصاد استان هستیم که نتیجه مستقیم آن، اشتغال‌زایی و افزایش درآمد برای خانواده‌های هنرمند و فعال در حوزه گردشگری در آذربایجان غربی خواهد بود.

مرتضی فرحبخش، مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری آذربایجان غربی نیز در این مراسم با تشکر از استاندار و اداره‌کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی آذربایجان غربی و سایر ادارات دخیل در برگزاری جشنواره گفت: به لطف بارش‌ها امسال دریاچه ارومیه شرایط خوبی دارد و امیدواریم این شرایط دوام داشته باشد تا شاهد توسعه و رونق گردشگری دریاچه ارومیه باشیم.

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