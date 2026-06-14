میراث آریا ـ سیسخت، نگین انگشتری زاگرس، از دیرباز با لقب برازنده «سرزمین برف و آفتاب» در میان طبیعتگردان و جهانگردان شناخته میشود. این شهر سحرآمیز با ترکیبی از سرمای روحنواز قلههای پوشیده از برف دنا و جوشش چشمههای حیاتبخش، بهشتی بیبدیل را در استان کهگیلویه و بویراحمد پدید آورده است که هیچ شباهتی به تجربههای تکراری سفرهای روزمره ندارد.
آنچه این جغرافیا را از سایر نقاط ایران متمایز میکند، وجود پوشش گیاهی بینظیر با بیش از هزار گونه گیاهی و دارویی است. این تنوع شگفتانگیز زیستی، دامنههای دنا و منطقه سیسخت را به یک داروخانه طبیعی و کلکسیونی از کمیابترین گیاهان جهان تبدیل کرده است که عطر دلانگیز آنها در سراسر مسیرهای پیادهروی به مشام میرسد.
تابلوی نقاشی طبیعت؛ از پرواز درناها تا عمق فیروزهای کوهگل
دریاچه «کوهگل» با مساحتی حدود نیم هکتار و عمقی برابر با ۱۵ متر، شاهبیت غزل طبیعت در این سرزمین است. این حجم از آب زلال در ارتفاعات زاگرس، به مثابه نگینی فیروزهای در میان کوهستان میدرخشد و انعکاس آسمان را در دل خود جای داده است.
«کوهگل» در قلب منطقه حفاظت شده دنا قرار دارد و زیستگاه امن و غنی برای وحوشی مانند مرغابی، اردک کله سبز، درنا، لک لک، حواصیل، چنگر، خروس کولی و دهها گونه از پرندگان بومی دیگر است. پرواز این پرندگان بر فراز دریاچه و در میان انبوه گیاهان وحشی، قابهایی بینظیر برای عکاسان و طبیعتدوستان خلق میکند.
خروش چشمهمیشی؛ مرواریدهای غلتان در دره سبز
«چشمهمیشی» به عنوان تکمیل کننده جاذبههای «کوهگل»، تابلویی دیگر از شگفتیهای سرزمین برف و آب را به نمایش میگذارد. این چشمه در امتداد درهای طولانی با شیب نسبتاً تند جاری است و منظرهای شگرف را در دل صخرهها خلق کرده است.
اینجا جویباری پرآب و سپیدرنگ همچون رشتههای مروارید به هم پیوسته، زینتبخش درهای است که آب حیاتبخش چشمه را با سخاوت تمام به زمینهای پاییندست میرساند. صدای خروش این آب، زیباترین موسیقی طبیعی در این دره است.
این چشمه پربرکت افزون بر تامین آب آشامیدنی گوارای شهر سیسخت، به عنوان شریان حیاتی، تأمینکننده آب کشاورزی باغستانهای وسیع سیب، انگور و گردوی این شهرستان شناخته میشود. ثمره این آب زلال، محصولات کشاورزی باکیفیتی است که شهرت ملی و فراملی دارند.
توسعه زیرساختها؛ تلفیق رفاه و طبیعتگردی
مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری گفت: «کوهگل» و «چشمهمیشی» از جاذبههای پرطرفدار و استراتژیک استان در فصل بهار و تابستان است.
مجتبی امیرحسینی افزود: تنوع بینظیر زیباییهای طبیعی چون کوههای سر به فلک کشیده، جنگلهای انبوه، چشمههای جوشان و پوشش گیاهی هزارگونه این منطقه، آن را به یکی از مقاصد مهم و کلیدی گردشگری تبدیل کرده است.
وی بیان کرد: هوای دلپذیر، مطبوع و پاک در کنار دسترسی آسان و نزدیکی به شهر توریستی سیسخت، به طرز چشمگیری بر جذابیتهای این تفرجگاه برای مسافران داخلی و خارجی افزوده است.
امیرحسینی تاکید کرد: سکوهای نشیمن استاندارد، سرویسهای بهداشتی مناسب، فروشگاههای عرضه مواد غذایی، کافهها و رستورانهای باکیفیت از جمله امکانات ایجاد شده در این تفرجگاههاست تا رفاه مسافران تامین شود.
وی ابراز داشت: گردشگران میتوانند برای اسکان راحت و امن خود از اقامتگاههای جذاب بومگردی و خانههای مسافر معتبر در شهر سیسخت و مراکز مستقر در این تفرجگاهها به بهترین شکل ممکن استفاده کنند.
امیرحسینی عنوان کرد: یک بازارچه پررونق صنایعدستی و سوغات محلی نیز در تفرجگاه «چشمهمیشی» فعالیت میکند که گردشگران میتوانند گیاهان دارویی نایاب و خوراکیهای ارگانیک را از غرفههای متنوع آن تهیه کنند.
دعوت جهانی به پایتخت طبیعت ایران
برای دسترسی به این بهشت زمینی، باید ابتدا به شهر یاسوج، مرکز استان چهار فصل کهگیلویه و بویراحمد سفر کرد و پس از پیمایش مسافتی در حدود ۳۵ کیلومتر به طرف شمال غربی، به شهر توریستی سیسخت رسید. با گذر از این شهر زیبا و تنها بعد از پیمایش پنج کیلومتر، طبیعت سحرآمیز منطقه «کوهگل» آغوش خود را به روی مسافران میگشاید.
شهرستان تاریخی و زیبای دنا با جمعیتی بالغ بر ۴۳ هزار نفر، در فاصله ۳۴ کیلومتری یاسوج قرار دارد و به عنوان یکی از قطبهای اصلی گردشگری جنوب ایران شناخته میشود. این شهرستان نمادی از مهماننوازی اصیل ایرانی در دامان زاگرس است.
این شهرستان با داشتن جاذبههای شگفتانگیز دیگری مانند غار اسرارآمیز «ده شیخ»، روستای باستانی و پلکانی «کریک» و شهر زیبای «سیسخت»، سالیانه با افتخار میزبان بیش از ۴۰ هزار گردشگر داخلی و خارجی است. حضور پررنگ توریستها نشان از ظرفیت بالای این منطقه برای تبدیل شدن به یک هاب بینالمللی گردشگری دارد.
با توجه به استقبال گسترده جهانگردان از این سرزمین برف و آب، درهای این بهشت پنهان به روی تمامی طبیعتدوستان جهان باز است. از عموم مردم ایران و گردشگران بینالمللی دعوت میشود تا با سفر به سیسخت، شکوه هزار گونه گیاهی و خروش آبهای زلال دنا را از نزدیک لمس کنند و خاطرهای ماندگار در دفتر سفرنامههای خود به ثبت برسانند.
گزارش از امیر امیرپور
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