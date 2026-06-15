به گزارش خبرنگار میراث آریا، همزمان با فرا رسیدن فصل اوج سفرهای تابستانی و ورود حجم عظیمی از مسافران به پایتخت طبیعت ایران، وضعیت ایمنی و زیرساخت‌های رفاهی آبشار یاسوج به عنوان یکی از مهم‌ترین قطب‌های توریستی جنوب کشور، بعدازظهر امروز ۲۵ خرداد ماه با حضور مدیر ستاد بحران استان کهگیلویه و بویراحمد نمایندگانی از شهرداری، اداره برق، اداره گاز و آب منطقه‌ای مورد ارزیابی دقیق و میدانی قرار گرفت.

سید مجتبی امیرحسینی، مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان کهگیلویه و بویراحمد، در جریان این بازدید مشترک و در جمع مدیران ارشد استانی، با اشاره به اهمیت راهبردی این جاذبه طبیعی در رونق اقتصاد محلی، اظهار کرد: با توجه به فرا رسیدن فصل گردشگری و ورود گسترده و بی‌سابقه مسافران به استان ما، توجه به زیرساخت‌های کلان در این حوزه بیش از پیش ضرورت یافته است.

او در ادامه با تشریح جایگاه ویژه این منطقه توریستی افزود: آبشار یاسوج یکی از جاذبه‌های بی‌بدیل و مهم ما در سطح شهر و حتی کشور به شمار می‌رود و صیانت از این سرمایه ملی نیازمند نگاهی فرابخشی است.

مدیرکل میراث‌فرهنگی استان با تأکید بر خطوط قرمز این اداره کل در زمینه خدمات‌دهی به مسافران، تصریح کرد: یکی از اولویت‌های اساسی و غیرقابل چشم‌پوشی ما در بحث گردشگری، تضمین امنیت، سلامت و آسایش کامل گردشگران است.

امیرحسینی با اشاره به لزوم هم‌افزایی بین‌دستگاهی برای مدیریت بحران‌های احتمالی خاطرنشان ساخت: امروز به اتفاق دستگاه‌های اجرایی مرتبط و مدیریت بحران استان، بازدید تخصصی و میدانی از آبشار یاسوج داشتیم تا مخاطرات، موانع و آسیب‌هایی را بررسی کنیم و هرگونه تهدیدی که احتمال دارد در این ایام متوجه گردشگران عزیز شود را با کار جهادی برطرف نماییم.

این مقام مسئول هدف نهایی از این بازدیدها را ایجاد زیرساخت‌های استاندارد دانست و بیان کرد: ما به دنبال ایجاد یک زمینه مناسب برای گردشگری مسئولانه و همراه با آرامش مطلق برای تمامی هموطنان عزیزمان هستیم.

او در پایان با ابراز امیدواری نسبت به ارتقای سطح رضایت‌مندی توریست‌ها، تأکید کرد: آرزو می‌کنیم تمامی مسافرانی که شهر زیبای یاسوج را به عنوان مقصد خود انتخاب کرده‌اند، با سفر به این منطقه و بازدید از آبشار یاسوج خاطره‌ای ماندگار و خوب داشته باشند و با اشتیاق کامل در سال‌های آینده نیز به استان ما سفر کنند.

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