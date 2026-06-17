به گزارش خبرنگار میراثآریا، سید جواد موسوی امروز ۲۷ خرداد ماه ۱۴۰۵ در مراسم افتتاح بازارچه دائمی و تخصصی سنگتراشی در طرقبه با اشاره به اهمیت توسعه صنایعدستی و حمایت از هنرمندان و فعالان این حوزه، راهاندازی بازارچههای تخصصی را گامی مؤثر در معرفی ظرفیتهای بومی، ایجاد اشتغال پایدار و رونق اقتصادی منطقه دانست.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی خراسان رضوی ادامه داد: بازارچه دائمی و تخصصی سنگتراشی با هدف حمایت از هنرمندان و صنعتگران این رشته، عرضه مستقیم محصولات، حفظ و ترویج هنرهای سنتی و توسعه گردشگری منطقه راهاندازی شده است و زمینهای مناسب برای معرفی توانمندیهای هنرمندان و تولیدکنندگان این حوزه فراهم میکند.
موسوی در پایان این مراسم، ضمن بازدید از غرفهها و آثار ارائهشده، با هنرمندان و فعالان این رشته دیدار و گفتوگو کرد و بر حمایت از توسعه و گسترش صنایع دستی در شهرستان تأکید کرد.
همچنین استاد معمر پیشکسوت سنگتراشی و کارآفرین صنایعدستی در این مراسم اظهار کرد: در این بازارچه صنایعدستی در حال حاضر بیش از ۲۰ نفر اشتغال دارند و طی سه ماه آینده به ۱۰۰ نفر افزایش خواهد یافت.
بازارچه دائمی و تخصصی سنگتراشی در شهر طرقبه، کنار مجموعه زیارتی امام زادگان یاسر و ناصر قرار دارد.
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