به گزارش خبرنگار میراثآریا، در جریان بازدید از بافت تاریخی یزد که روز پنجشنبه ۲۸ خردادماه انجام شد، انوشیروان محسنیبندپی، معاون گردشگری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و هیئت همراه ضمن حضور در عرصه بافت تاریخی ثبت جهانی یزد، از بخشهای مختلف این محدوده ارزشمند و همچنین مسجد جامع یزد بازدید کرده و در جریان ظرفیتهای گردشگری، اقدامات مرمتی و روند حفاظت از این آثار قرار گرفتند.
محسنی بندپی در جریان این بازدید با اشاره به جایگاه ویژه بافت تاریخی یزد در فهرست میراث جهانی یونسکو، بر ضرورت حفاظت، مرمت اصولی و تقویت زیرساختهای گردشگری در این محدوده تأکید کرد و آن را یکی از مهمترین مقاصد گردشگری فرهنگی کشور دانست.
مسئولان حاضر نیز با تأکید بر اهمیت بافت تاریخی یزد بهعنوان یکی از یکپارچهترین بافتهای تاریخی زنده کشور، نقش مسجد جامع یزد را در معرفی هویت تاریخی و معماری ایرانی–اسلامی بسیار برجسته ارزیابی کردند.
بافت تاریخی یزد به همراه مسجد جامع این شهر از مهمترین جاذبههای گردشگری و فرهنگی کشور محسوب میشوند که سالانه میزبان گردشگران داخلی و خارجی بسیاری هستند و بهعنوان نمادی از تداوم حیات شهری در اقلیم کویری شناخته میشوند.
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