به گزارش خبرنگار میراثآریا، انوشیروان محسنیبندپی معاون گردشگری وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی به همراه جمعی از مدیران و مسئولان ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان یزد امروز پنجشنبه ۲۸ خردادماه از پروژه بزرگ گردشگری، تجاری و تفریحی شمس بازدید کردند.
پروژه شمس که توسط گروه سرمایهگذاری بیشمار در حال اجراست، از مهمترین طرحهای سرمایهگذاری حوزه گردشگری استان یزد به شمار میرود و با هدف توسعه زیرساختهای گردشگری، ایجاد فضاهای اقامتی، تفریحی و خدماتی و همچنین افزایش ظرفیت اشتغال و جذب سرمایهگذاری در استان در دست ساخت است.
بر اساس اعلام مجریان پروژه، این مجموعه در قالب یک ابرپروژه توریستی، تجاری و تفریحی طراحی شده است و شامل سه زون، ۵۷ بلوک و بیش از ۳ هزار واحد در بخشهای مختلف خواهد بود.
معاون گردشگری وزارت میراثفرهنگی در جریان این بازدید، بر اهمیت توسعه زیرساختهای گردشگری با مشارکت بخش خصوصی تأکید کرد و پروژه شمس را ظرفیتی ارزشمند برای ارتقای جایگاه گردشگری یزد و افزایش ماندگاری گردشگران در این استان دانست.
مسئولان حاضر نیز با اشاره به نقش این پروژه در توسعه اقتصادی و گردشگری استان، بر حمایت از سرمایهگذاریهای بخش خصوصی و تسریع در تکمیل طرحهای راهبردی گردشگری تأکید کردند.
پروژه شمس طی سالهای اخیر به عنوان یکی از طرحهای مهم و راهبردی استان یزد در حوزه گردشگری مطرح بوده است و تکمیل فازهای مختلف آن با هدف تقویت اقتصاد گردشگری، ایجاد اشتغال و توسعه پایدار منطقه در دستور کار قرار دارد.
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