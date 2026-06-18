به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، نشست شورای راهبردی میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان یزد روز پنجشنبه ۲۸ خردادماه با حضور انوشیروان محسنی‌بندپی معاون گردشگری وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، علی ربیعی دستیار اجتماعی رئیس‌جمهور، محمدرضا بابایی استاندار یزد، روزبه کردونی مشاور عالی وزیر و مدیرکل حوزه وزارتی وزارت میراث‌فرهنگی و جمعی از اعضای کشوری و استانی شورا در بیت آیت‌الله شهید صدوقی برگزار شد.

این نشست با محوریت بررسی ظرفیت‌های راهبردی استان یزد در حوزه‌های میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی و نیز تبیین الزامات توسعه گردشگری پایدار در شرایط جدید کشور و دوران پساجنگ برگزار شد.

علی ربیعی، دستیار اجتماعی رئیس‌جمهور، در این نشست با تبیین نقش گردشگری در فرآیند بازسازی ملی، اظهار کرد: توسعه گردشگری هویت‌محور می‌تواند به‌عنوان یکی از مهم‌ترین پیشران‌های بازسازی اقتصادی، تقویت همبستگی اجتماعی و ارتقای سرمایه فرهنگی کشور در دوران پساجنگ ایفای نقش کند.

وی با اشاره به ظرفیت‌های گسترده ایران در حوزه میراث‌تاریخی و فرهنگی افزود: گردشگری ابزاری مؤثر برای بازتولید سرمایه اجتماعی، تقویت حس تعلق ملی و ایجاد پیوند میان نسل‌هاست. از این منظر، بهره‌گیری از ظرفیت‌های متنوع گردشگری می‌تواند به تعمیق شناخت جامعه از ریشه‌های تاریخی و فرهنگی خود منجر شود.

ربیعی با تاکید بر ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت «گردشگری جنگ» به‌عنوان یکی از گونه‌های نوین گردشگری فرهنگی و تاریخی، تصریح کرد: روایت درست و مستند رویدادهای تاریخی، معرفی مناطق و یادمان‌های مرتبط با مقاومت و ایثار و بازنمایی تجربه‌های ملی در قالب گردشگری جنگ، می‌تواند نقش مهمی در تقویت حافظه جمعی، انتقال ارزش‌های فرهنگی و افزایش آگاهی نسل‌های آینده ایفا کند.

دستیار اجتماعی رئیس‌جمهور همچنین با اشاره به اهمیت صیانت از میراث معنوی کشور، خاطرنشان کرد: حفظ حس مکان و پیوندهای عاطفی جامعه با میراث تاریخی و فرهنگی، یکی از الزامات توسعه پایدار فرهنگی است. میراث‌فرهنگی و میراث‌معنوی نباید به مجموعه‌ای از نمادها و نشانه‌های ایستا و بی‌روح تقلیل یابد، بلکه باید در بطن زندگی اجتماعی مردم جریان داشته باشد و به‌عنوان بخشی از تجربه زیسته جامعه تداوم یابد.

وی تاکید کرد: هرگونه سیاست‌گذاری در حوزه میراث‌فرهنگی و گردشگری زمانی موفق خواهد بود که بتواند میان حفاظت از ارزش‌های تاریخی و نیازهای جامعه معاصر تعادل برقرار کند و از ظرفیت‌های فرهنگی برای افزایش امید اجتماعی، انسجام ملی و توسعه متوازن بهره بگیرد.

ربیعی در پایان، استان یزد را یکی از نمونه‌های موفق پیوند میان میراث تاریخی، هویت فرهنگی و مشارکت اجتماعی دانست و بر ضرورت استفاده از این ظرفیت‌ها برای طراحی الگوهای نوین توسعه گردشگری در سطح ملی تاکید کرد.

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