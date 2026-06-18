به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، نشست شورای راهبردی میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان یزد، روز پنجشنبه ۲۸ خردادماه ۱۴۰۵ با حضور انوشیروان محسنی‌بندپی معاون گردشگری وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، علی ربیعی دستیار اجتماعی رئیس‌جمهور، محمدرضا بابایی استاندار یزد، روزبه کردونی مشاور عالی وزیر و مدیرکل حوزه وزارتی وزارت میراث‌فرهنگی و جمعی از اعضای کشوری و استانی این شورا، در بیت آیت‌الله شهید صدوقی یزد برگزار شد.

این نشست با محوریت بررسی ظرفیت‌های راهبردی استان یزد در حوزه‌های میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی و همچنین تبیین سیاست‌ها و الزامات توسعه گردشگری پایدار در دوران پساجنگ، به‌عنوان یکی از مهم‌ترین نشست‌های تخصصی شورای راهبردی کشور برگزار شد.

انوشیروان محسنی‌بندپی در این نشست با اشاره به جایگاه ممتاز یزد در تحقق سیاست‌های توسعه گردشگری، این استان را نمونه‌ای موفق از هم‌افزایی میان مدیریت استانی، بخش‌خصوصی و نظام برنامه‌ریزی ملی دانست و اظهار کرد: یزد از نخستین استان‌هایی بود که فرآیند مبادله موافقت‌نامه‌های مالی و اعتباری مرتبط با حوزه گردشگری را به سرانجام رساند و توانست بسترهای مؤثری برای جذب سرمایه، تسهیل حضور فعالان اقتصادی و توسعه زیرساخت‌های گردشگری فراهم کند.

وی افزود: عملکرد استان یزد در بهره‌گیری از منابع حمایتی و تسهیلات توسعه‌ای، الگویی موفق در سطح کشور به شمار می‌رود؛ به‌گونه‌ای که این استان در تخصیص بیش از ۲۰ درصد تسهیلات تبصره ۱۵ به توسعه اقامتگاه‌های بوم‌گردی، در زمره استان‌های پیشرو قرار گرفته و نقش تعیین‌کننده‌ای در گسترش گردشگری ارزان، در دسترس و مبتنی بر مشارکت جوامع محلی ایفا کرده است.

معاون گردشگری وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی در ادامه، شورای راهبردی را مهم‌ترین بازوی اندیشه‌ورز و اتاق فکر این وزارتخانه توصیف کرد و گفت: امروز شورای راهبردی توانسته است شبکه‌ای گسترده از سرمایه انسانی و نخبگانی کشور را در حوزه‌های میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی گردهم آورد؛ به‌طوری‌که بیش از یک‌هزار نفر از متخصصان، صاحب‌نظران و کنشگران این حوزه‌ها در قالب یک ساختار منسجم و تخصصی، در فرآیند سیاست‌گذاری، تصمیم‌سازی و ارائه راهکارهای اجرایی مشارکت دارند.

محسنی‌بندپی با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای حفظ پویایی صنعت گردشگری کشور در شرایط ناشی از جنگ و محدودیت‌های ناشی از آن، تصریح کرد: با وجود چالش‌های موجود، برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده در فروردین‌ماه سال جاری نشان داد که صنعت گردشگری ایران از ظرفیت بالایی برای تاب‌آوری، بازسازی و بازگشت به مسیر رشد برخوردار است.

وی ارتقای جایگاه گردشگری در نظام حکمرانی کشور، توسعه دیپلماسی گردشگری، گسترش تعاملات بین‌المللی، تسهیل فرآیندهای سرمایه‌گذاری و تقویت مشارکت بخش‌خصوصی را از جمله اولویت‌های اصلی دولت چهاردهم در حوزه گردشگری برشمرد و تاکید کرد: نگاه دولت به گردشگری، نگاهی توسعه‌محور، اشتغال‌آفرین و مبتنی بر بهره‌گیری حداکثری از ظرفیت‌های تمدنی و فرهنگی ایران است.

معاون گردشگری وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی در بخش دیگری از سخنان خود، بر ضرورت تدوین نقشه راه جامع برای رونق گردشگری در دوران پساجنگ تاکید کرد و گفت: بازسازی و ارتقای برند ملی گردشگری ایران در بازارهای بین‌المللی، تنوع‌بخشی به محصولات گردشگری، تقویت نظام بازاریابی و تبلیغات، توسعه گردشگری خارجی مبتنی بر هویت و مزیت‌های فرهنگی ایران و همچنین بهره‌گیری از ظرفیت خرد جمعی نخبگان و فعالان این حوزه، از مهم‌ترین الزامات پیش‌روی صنعت گردشگری کشور در دوره جدید خواهد بود.

وی خاطرنشان کرد: برای دستیابی به رشد پایدار در صنعت گردشگری، ضروری است محصولات و خدمات گردشگری متناسب با نیازها، انتظارات و سلایق متنوع گردشگران داخلی و خارجی طراحی و عرضه شود؛ رویکردی که می‌تواند ضمن ارتقای رقابت‌پذیری مقصد ایران، زمینه افزایش سهم کشور از بازار گردشگری منطقه و جهان را نیز فراهم آورد.

نشست شورای راهبردی میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی کشور در یزد در حالی برگزار شد که این استان به‌واسطه برخورداری از میراث جهانی، ظرفیت‌های کم‌نظیر فرهنگی و تاریخی، زیرساخت‌های رو به توسعه گردشگری و تجربه موفق در جذب سرمایه‌گذاری، به‌عنوان یکی از کانون‌های مهم تحقق سیاست‌های نوین گردشگری کشور شناخته می‌شود؛ ظرفیتی که می‌تواند در دوران پساجنگ، نقشی مؤثر در بازآفرینی تصویر بین‌المللی ایران و رونق اقتصاد گردشگری ایفا کند.

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