به گزارش خبرنگار میراثآریا، محمدرضا بابایی در نشست شورای راهبردی میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان یزد، ضمن تشریح اولویتهای جدید مدیریتی استان اظهار داشت: نگاه راهبردی ما در توسعه استان، جایگزینی صنایع آلاینده با ظرفیتهای عظیم گردشگری و صنایعدستی است.
استاندار یزد با اشاره به محدودیتهای اقلیمی و زیستمحیطی منطقه تصریح کرد: استان یزد دیگر ظرفیت استقرار صنایع آلاینده که نیازمند جذب نیروی کار غیربومی است را ندارد. از این رو، تمرکز اصلی ما بر بهرهبرداری از مزیتهای ذاتی استان یعنی میراثفرهنگی و گردشگری است که علاوه بر حفظ هویت، ارزشافزوده پایدار اقتصادی ایجاد میکند.
بابایی در پایان با اشاره به حمایتهای استانی از این بخش افزود: در دو سال اخیر با اتکا به اعتبارات استانی، تمام قد از طرحهای میراثی حمایت کردهایم تا پروژههای احیای بناهای تاریخی حتی در شرایط محدودیت اعتبارات، متوقف نشوند.
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