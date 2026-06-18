آغاز مرمت اضطراری قلعه یک هکتاری آرو؛ گام نخست برای تبدیل گچساران به قطب جدید گردشگری استان

به گزارش خبرنگار میراث آریا، سید مجتبی امیرحسینی، مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان کهگیلویه و بویراحمد، به همراه جمعی از کارشناسان تخصصی این اداره کل و با همراهی صادق ماندنی‌زاده، رئیس اداره میراث فرهنگی شهرستان گچساران، بعداز ظهر امروز در یک بازدید میدانی از روند ساماندهی، مرمت اضطراری و تهیه طرح جامع مرمت و احیا قلعه تاریخی آرو در این شهرستان بازدید به عمل آوردند.

سید مجتبی امیرحسینی در حاشیه این بازدید میدانی با اشاره به قدمت و اهمیت استراتژیک این بنای ارزشمند گفت: این بنا متعلق به دوران شکوه صفویه است و به عنوان یکی از بناهای بسیار مهم و هویت‌ساز منطقه گچساران شناخته می‌شود.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان کهگیلویه و بویراحمد در خصوص برنامه‌های فعلی این اداره کل افزود: در این مرحله، ساماندهی و مرمت اضطراری قلعه را در دستور کار جدی خود قرار داده‌ایم و امیدواریم در سال‌های آینده بتوانیم این بنای باشکوه را به مرحله‌ای برسانیم که به طور کامل قابل استفاده و بهره‌برداری برای عموم باشد.

او با اشاره به وسعت قابل توجه این مجموعه تاریخی تصریح کرد: مساحت این مجموعه تاریخی تقریباً بیش از یک هکتار است، اما در فاز اول عملیات اجرایی، مرمت و ساماندهی خود ساختمان قلعه را در اولویت قرار داده‌ایم تا بتوانیم ابتدا آن را به عنوان یک اثر تاریخی گران‌بها حفظ نموده و در مراحل بعدی به عنوان یکی از مراکز مهم گردشگری از تمام ظرفیت‌های این مجموعه بهره‌برداری کنیم.

امیرحسینی در بخش دیگری از سخنان خود به موقعیت مکانی استثنایی این قلعه و نقش آن در توسعه آینده منطقه اشاره کرد و اظهار داشت: با توجه به اینکه قلعه آرو در مسیر اصلی مواصلاتی قرار دارد و پروژه مهم تونل دیل نیز در سال‌های آینده به بهره‌برداری و افتتاح می‌رسد، امیدواریم بتوانیم به زودی این مکان را به عنوان یک مجموعه بزرگ و استاندارد برای پذیرایی از گردشگران آماده کنیم و حتی امکانات اقامتی و رفاهی مناسبی را در این منطقه دایر نماییم.

این مقام مسئول در پایان با تاکید بر لزوم هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی برای تحقق این هدف بزرگ خاطرنشان کرد: امیدواریم با حمایت‌های ویژه‌ای که از سوی استاندار محترم و همچنین جناب آقای تاجگردون، نماینده محترم مردم شریف گچساران و باشت صورت می‌گیرد، بتوانیم روند احیا را تسریع بخشیده و در آینده‌ای نزدیک با بهره‌برداری از این مجموعه که یکی از مکان‌های گردشگری بی‌نظیر استان خواهد بود، جشن احیای این بنای تاریخی را با حضور مردم در همین مکان برگزار نماییم.

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