به گزارش خبرنگار میراث آریا، سید احسان عسکری، معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار کهگیلویه و بویراحمد به همراه سید مجتبی امیرحسینی، شامگاه جمعه ۹ مردادماه با حضور در پارک ولایت شهر یاسوج از نمایشگاه بزرگ صنایع‌دستی و سوغات محلی بازدید کرد و از نزدیک در جریان روند عرضه محصولات و دغدغه‌های هنرمندان قرار گرفت.

معاون استاندار کهگیلویه و بویراحمد در حاشیه این بازدید با ابراز خرسندی از استقبال بی‌نظیر شهروندان و گردشگران از این رویداد فرهنگی و اقتصادی اظهار کرد: برپایی این نمایشگاه‌ها گامی مؤثر در حمایت از هنرمندان بومی، معرفی ظرفیت‌های ناب فرهنگی و رونق اقتصاد محلی است.

او با اشاره به مطالبات به حق تولیدکنندگان در ماه‌های گذشته افزود: هنرمندان ما مدت‌ها به دنبال برپایی چنین نمایشگاهی بودند تا بتوانند دست‌ساخته‌های ارزشمند خود را به صورت مستقیم عرضه کنند.

عسکری با تقدیر از تلاش‌های صورت گرفته برای تحقق این مطالبه بیان کرد: با هماهنگی‌های ارزشمند مجموعه شهرداری و زحمات ویژه استاندار برنامه‌ریزی برای برپایی یک نمایشگاه دو تا سه ماهه انجام شد و امروز شاهد هستیم یک ماه از آغاز به کار این نمایشگاه پررونق می‌گذرد.

این مقام ارشد اقتصادی در استان، رضایتمندی غرفه‌داران را دستاوردی بزرگ توصیف کرد و گفت: در گفت‌وگوهای خصوصی و عمومی با هنرمندان و فروشندگان در غرفه‌های مختلف، شاهد ابراز رضایت و خوشحالی آنان از رونق فروش محصولات بودیم و این مسئله برای تمام کسانی در برنامه‌ریزی این امور مشارکت داشتند، مایه خرسندی و افتخار است.

عسکری با تأکید بر اهمیت هم‌افزایی دستگاه‌ها در حمایت از تولید ملی، ضمن تشکر از شهرداری، استانداری و به ویژه استاندار جهادی و همچنین مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان به پاس اهتمام جدی در این حوزه، خبر خوشی برای هنرمندان داشت و تصریح کرد: با تدابیر اندیشیده شده و ارزیابی‌های صورت گرفته از استقبال عمومی، برنامه‌ریزی کرده‌ایم این نمایشگاه پایدار بماند و ان‌شاءالله تا پایان ایام تابستان برای خدمت‌رسانی به مردم و مسافران دایر خواهد بود.

معاون استاندار کهگیلویه و بویراحمد در بخش دیگری از سخنان خود، صنایع‌دستی و گردشگری را از ظرفیت‌های راهبردی و مزیت‌های نسبی استان برای توسعه همه‌جانبه دانست و خاطرنشان کرد: نمایشگاه‌های صنایع‌دستی و سوغات، فرصتی بی‌نظیر برای عرضه بی‌واسطه تولیدات هنرمندان، معرفی توانمندی‌های فرهنگی استان و ایجاد زمینه‌ای مناسب برای رونق کسب‌وکارهای خرد و محلی به شمار می‌رود.

او در پایان با اشاره به چشم‌انداز روشن این حوزه، به برنامه‌های آتی اشاره کرد و وعده داد: در دستور کار داریم تا با اجرای طرح‌های حمایتی، هم در زمینه تنوع‌بخشی و هم در حوزه ارتقای کیفیت محصولات صنایع‌دستی استان گام‌های بلندی برداریم تا این ظرفیت پنهان اقتصادی به بهترین شکل ممکن شکوفا شود.

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