به گزارش خبرنگار میراث آریا، جلسه بررسی طرح جاده خیرآباد به دهدشت با حضور مدیرکل حفظ، احیا و مرمت بناها، بافتها و محوطههای تاریخی، رئیس و معاون پژوهشکده باستانشناسی، اعضای هیئت علمی این پژوهشکده، معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری کهگیلویه و بویراحمد و جمعی از مدیران حوزه راه و میراث فرهنگی در وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی برگزار شد.
در این نشست، محسن طوسی، مدیرکل حفظ، احیا و مرمت بناها، بافتها و محوطههای تاریخی، معصومه مصلی، رئیس پژوهشکده باستانشناسی کشور، حسین عزیزی خرانقی، معاون پژوهشکده باستانشناسی، احمد آزادی، عضو هیئت علمی پژوهشکده باستانشناسی کشور، عیسی شهامت، معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری کهگیلویه و بویراحمد، صمصام آقایی نماینده اداره مدیر ساخت و توسعه حمل و نقل استان کهگیلویه و بویراحمد، سیدمجتبی امیرحسینی، مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان، علیاصغر آتشفراز، معاون میراث فرهنگی استان و مهدی عدالتمند، رئیس بافت تاریخی شهر دهدشت حضور داشتند.
سیدمجتبی امیرحسینی، مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی کهگیلویه و بویراحمد، با اشاره به برگزاری این نشست تخصصی گفت: جلسه بسیار خوبی با حضور معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری، مسئولان و پژوهشگران پژوهشکده باستانشناسی کشور و نمایندگان دستگاههای مرتبط برگزار شد و موضوع آزادراه و اصلاح مسیر جاده خیرآباد- دهدشت، بهویژه عبور بخشی از مسیر از محدودههای تاریخی و محوطههای باستانی خیرآباد، مورد بررسی قرار گرفت.
وی افزود: حضور مدیران ملی حوزه میراث فرهنگی و پژوهشگران پژوهشکده باستانشناسی کشور در این نشست، زمینه بررسی دقیقتر ابعاد تاریخی، فرهنگی، عمرانی و حفاظتی طرح را فراهم کرد و مقرر شد پژوهشگران و کارشناسان باستانشناسی در محل حاضر شوند و مطالعات میدانی لازم را انجام دهند.
انجام مطالعات پیمایشی در مسیر ۳۲ کیلومتری
مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی کهگیلویه و بویراحمد ادامه داد: بر اساس تصمیمهای اتخاذشده، مسیر کلی این پروژه به طول حدود ۳۲ کیلومتر، شامل دو قطعه ۱۶ کیلومتری، تحت مطالعات محیطی و پیمایش باستانشناسی قرار میگیرد.
امیرحسینی بیان کرد: در جریان این پیمایشها، عرصههای تاریخی، محوطههای باستانی، محدودههای دارای ارزش فرهنگی و نقاطی که اجرای عملیات عمرانی در آنها با محدودیت یا ملاحظات حفاظتی مواجه است، بهصورت دقیق شناسایی خواهد شد.
وی تأکید کرد: هدف از انجام این مطالعات، مشخص شدن جبهههای کاری و تعیین محدودههایی است که اجرای پروژه عمرانی در آنها بلامانع خواهد بود؛ همچنین محدودههایی که نیازمند تغییر مسیر، اصلاح طرح یا رعایت ملاحظات حفاظتی هستند نیز در گزارشهای تخصصی باستانشناسی اعلام میشوند.
حفاظت از میراث تاریخی در کنار توسعه عمرانی
مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان گفت: نگاه مجموعه میراث فرهنگی، تقابل میان حفاظت از آثار تاریخی و اجرای طرحهای عمرانی نیست؛ بلکه تلاش میکنیم حفاظت از ارزشهای فرهنگی و تاریخی در کنار ایجاد زیرساختهای ارتباطی و توسعهای دنبال شود.
امیرحسینی افزود: جاده خیرآباد- دهدشت میتواند علاوه بر نقش مواصلاتی، بهعنوان یک محور فرهنگی و گردشگری نیز مورد توجه قرار گیرد و زمینه تقویت گردشگری، رونق اقتصادی و توسعه منطقه را فراهم کند.
وی ادامه داد: حفاظت از آثار فرهنگی و تاریخی و ایجاد مسیر مناسب برای تردد و ارتباطات، دو موضوع مکمل یکدیگر هستند و باید در قالب یک برنامه منسجم و کارشناسی پیش بروند تا اجرای پروژه عمرانی، ضمن تأمین نیازهای ارتباطی، به فرصتی برای معرفی ظرفیتهای تاریخی و گردشگری منطقه تبدیل شود.
تصمیمگیری نهایی پس از ارائه گزارش باستانشناسی
امیرحسینی با اشاره به ضرورت رعایت ملاحظات تخصصی در عرصههای تاریخی اظهار کرد: ملاحظاتی که در حوزه باستانشناسی و عرصههای تاریخی وجود دارد، نیازمند بررسی مستمر و دقیق است و تمام مراحل قانونی و کارشناسی آن باید پیش از آغاز عملیات اجرایی انجام شود.
وی گفت: پس از انجام پیمایشهای میدانی و ارائه گزارشهای باستانشناسی، موضوع در شورای فنی میراث فرهنگی بررسی خواهد شد و تصمیم نهایی درباره مسیر جاده یا ضرورت اصلاح بخشهایی از آن اتخاذ میشود.
مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی کهگیلویه و بویراحمد خاطرنشان کرد: تلاش میشود تصمیم نهایی با حفظ ارزشهای فرهنگی و تاریخی منطقه، تأمین الزامات حفاظتی و فراهم کردن امکان اجرای یک پروژه مؤثر عمرانی و ارتباطی برای مردم استان همراه باشد.
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