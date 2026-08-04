به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، یوسف سلمان‌خواه مدیرکل میراث‌فرهنگی استان گیلان، شامگاه دوشنبه ۱۲ مردادماه ۱۴۰۵، در آیین رونمایی از این گواهی‌نامه اظهار کرد: روایت روستای دلیوندان، روایت عشق و ارادت به امام حسین(ع) و دلدادگی و دلبستگی مردم عزیز روستا به میراث مذهبی است. آیین مذهبی مجمع‌بران اربعین دلیوندان، فراتر از یک سنت ساده، بازتاب‌دهنده‌ الگوی ایمان در فضای گردشگری مذهبی و نمود عینی هم‌افزایی اجتماعی در ساحت ارادت به حضرت سیدالشهدا(ع) است.

مدیرکل میراث‌فرهنگی گیلان افزود: اربعین سال گذشته با حضور در این مراسم معنوی، نسبت به پیگیری مطالبات اهالی شریف دلیوندان برای رسمیت‌بخشی به این گنجینه‌ ناملموس، متعهد شدم و امروز خرسندم که با اهتمام همکارانم و در سایه‌ی تعاملات بین‌بخشی، این وعده به تحقق پیوسته و نام دلیوندان در تقویم ملی رویدادهای گردشگری کشور، به عنوان الگویی از اطعام مذهبی و نذر، ثبت شد.

او در بخش دیگری از سخنان خود، با اشاره به ضرورت تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری از سوی جامعه محلی، حکمرانی مشارکتی محلی را برای پیشبرد امور حائز اهمیت دانست و تاکید کرد: این رویداد را می‌توانیم به مثابه ظرفیتی پیشران برای توسعه پایدار فرهنگی و جذب گردشگران آیینی به این دیار، ارتقا دهیم.

سلمان‌خواه در پایان ضمن قدردانی از نقش بی‌بدیل جامعه‌ محلی و کنشگران میراث‌فرهنگی، خاطرنشان کرد: با پیگیری‌های مجدانه علیرضا مهرگان، رئیس اداره میراث‌فرهنگی شهرستان، صومعه‌سرا با پیشتازی در ثبت رویدادهای فرهنگی و گردشگری، به جایگاهی ممتاز در استان دست یافته است.

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