موافقت اصولی احداث یک مجتمع گردشگری در لردگان چهارمحال و بختیاری صادر شد

بهگزارش خبرنگار میراثآریا، هادی قاسمی نافچی روز دوشنبه ۱۲ مردادماه جاری گفت: هزینه مورد نیاز برای ساخت این مجتمع گردشگری ۱۸۸یکهزار و ۵۶۴ میلیارد و ۲۱۶ میلیون ریال است که از سوی بخش خصوصی تأمین میشود.
معاون گردشگری ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی چهارمحال و بختیاری افزود: با بهرهبرداری از این مجتمع گردشگری در شهرستان لردگان زمینه اشتغالزایی مستقیم ۲۵ نفر فراهم خواهد شد.
قاسمی تصریح کرد: چهارمحال و بختیاری معروف به بام ایران، بیشترین ارتفاع از سطح دریا را دارد و سرچشمه رودخانههای بزرگی مانند زایندهرود و کارون و بخشی از رودخانه دز بوده که بهواسطه جاذبهها بیشمار در حوزه طبیعتگردی بهعنوان بهشت بومگردی ایران معروف شده است.
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