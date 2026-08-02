به گزارش میراث آریا، رضا میرزایی‌پور روز ۱۱ مردادماه ۱۴۰۵ با اشاره به ارزش‌های منحصربه‌فرد بافت تاریخی قروه، اظهار کرد: حفظ اصالت و روح تاریخی روستاها، رسالتی است که میراث فرهنگی با جدیت دنبال می‌کند. پروژه سنگ‌فرش محوطه بافت تاریخی قروه، نه فقط یک عملیات عمرانی، بلکه تلاشی برای پاسداشت هویت کهن و بسترسازی برای حضور گردشگران در فضایی اصیل و آرام‌بخش است.

رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی شهرستان ابهر در ادامه با اشاره به جزئیات این پروژه افزود: این عملیات در سطحی به مساحت تقریبی یک‌هزار مترمربع و با تعامل سازنده دهیاری و شورای اسلامی روستای قروه و بهره‌گیری از اعتبارات محلی در حال اجراست. این همکاری، الگویی ارزشمند از نقش‌آفرینی جوامع محلی در حفاظت از میراث معنوی و تاریخی است.

او با تأکید بر اینکه بهبود سیمای روستا، زیربنای رونق اقتصادی است، خاطرنشان کرد: هنگامی که ما بافت‌های تاریخی را با احترام به معماری بومی بازآفرینی می‌کنیم، در واقع زیرساخت‌های گردشگری پایدار را بنا می‌نهیم. روستای قروه با این تغییر چهره، ظرفیت بالایی برای تبدیل شدن به یکی از مقاصد شاخص گردشگری استان زنجان خواهد داشت.

میرزایی‌پور در پایان ضمن قدردانی از اهتمام مسئولان محلی و مشارکت اهالی قروه، بر لزوم هم‌افزایی مردم و مسئولان در صیانت از این سرمایه فرهنگی تأکید کرد و گفت: ارتقای کیفیت زندگی ساکنان در کنار میزبانی از گردشگران، آرمان نهایی ماست. امیدواریم با استمرار این نگاه توسعه‌محور، شاهد شکوفایی بیش از پیش قروه در نقشه گردشگری ایران باشیم.

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