دستگیری ۲ حفار غیرمجاز در سایت سارمساقلو

به گزارش خبرنگار میراث آریا، سرهنگ ناصر حبیبیان، روز ۱۰ مردادماه ۱۴۰۵ اظهار کرد: پس از دریافت گزارشهای مربوط به فعالیت مشکوک در منطقه، تیمهای عملیاتی یگان حفاظت با اعزام به روستای سارمساقلو واقع در بخش قرهپشتلو، موفق به شناسایی و دستگیری 2 نفر حفار غیرمجاز شدند.
فرمانده یگان حفاظت اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان زنجان همچنین با اشاره به کشف ادوات مورد استفاده در این عملیات غیرقانونی افزود: در جریان این عملیات، تمامی ادوات حفاری و ابزارهای مورد استفاده توسط متهمان کشف و ضبط شد، این اقدام در راستای حفاظت از تمدنهای باستانی منطقه و جلوگیری از تخریب سایتهای باستانی استان انجام شده است.
او در پایان تاکید کرد: یگان حفاظت با دقت نظارت بر مناطق حساس، از هرگونه اقدام تخریبی علیه میراث فرهنگی استان جلوگیری خواهد کرد و متخلفان طبق قانون با برخورد جدی مواجه خواهند شد.
سرهنگ حبیبیان بیان کرد: حفاظت از میراث فرهنگی، نه تنها وظیفه قانونی یگان حفاظت، بلکه رسالتی بر دوش تکتک مردم است. از همه هماستانیهای عزیز درخواست داریم در صورت مشاهده هرگونه تحرک مشکوک در سایتهای تاریخی، مراتب را به یگان حفاظت اطلاع دهند.
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