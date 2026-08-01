فعالیت ۵۴ کارگاه تخصصی چاقوسازی در شهرستان خدابنده

به گزارش میراث آریا، معصومه شیری روز ۱۰ مردادماه ۱۴۰۵ اظهار کرد: در حال حاضر ۵۴ کارگاه تخصصی صنایع چاقوسازی در سطح شهرستان خدابنده در حال فعالیت هستند. این کارگاه‌ها مستقیماً برای ۷۰ نفر از متخصصان و هنرمندان منطقه اشتغال‌زایی کرده‌اند.

رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی شهرستان خدابنده افزود: این هنر، به دلیل ماهیت سنتی خود، به صورت نسل به نسل و از طریق پیوندهای خانوادگی منتقل شده است، اما برای بقای مدرن، نیاز به ساختارهای آموزشی جدید دارد.

او گفت: یکی از درخشان‌ترین بخش‌های میراث فرهنگی ناملموس در این منطقه، هنر چاقوسازی است. این صنعت که فراتر از یک تولید ساده، یک هنر اصیل محسوب می‌شود، ریشه‌هایی در تاریخ چندصدساله منطقه دارد.

رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی شهرستان خدابنده تصریح کرد: صنعت چاقوسازی سنتی، یکی از عناصر ارزشمند میراث فرهنگی ناملموس ماست که با حمایت‌های مسئولان، اکنون مسیری روشن برای توسعه یافته است.

شیری تاکید کرد: ساخت هر چاقو در این منطقه، تنها یک فرآیند صنعتی نیست، بلکه حاصل سال‌ها تجربه، دانش بومی و مهارت فنی است که با هویت فرهنگی منطقه پیوند خورده است.

او افزود: شهرستان خدابنده از غنی‌ترین روابط اجتماعی و فرهنگ جمعی را داراست. در این مسیر، وظیفه اصلی ما حفظ فرهنگ خودباوری و استقلال فرهنگی است؛ یعنی باید یاد بگیریم با تکیه بر توانمندی‌های خودمان، هویتمان را در جهان معرفی کنیم.

انتهای پیام/