به‌گزارش خبرنگار میراث آریا، معصومه شیری روز ۱۱ مردادماه ۱۴۰۵ با بیان اینکه اربعین حسینی تنها یک رویداد آیینی نیست، بلکه تجلی‌گاه وحدت، ایثار و ایستادگی در برابر ظلم است، اظهار کرد: همزمان با فرا رسیدن اربعین حسینی و برای بهره‌مندی جاماندگان از پیاده‌روی عظیم کربلا، آیین باشکوه تعزیه‌خوانی به مدت ۱۰ روز در حرم مطهر حضرت قیدار نبی (علیه‌السلام)، سی‌امین جد نبی مکرم اسلام (ص) برگزار می‌شود.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان خدابنده افزود: گردشگری مذهبی در استان زنجان، با تکیه بر آیین‌های اصیل و تاریخی، ظرفیت بی‌نظیری برای معرفی فرهنگ غنی عاشورایی دارد. در این میان، هنر تعزیه به عنوان یکی از مهم‌ترین میراث‌های معنوی و نمایشی، در استان زنجان به‌ویژه در شهرستان‌های مذهبی نظیر خدابنده، ریشه‌ای عمیق و تاریخی دارد که سینه به سینه از گذشتگان به ما رسیده است.

او با تقدیر از تلاش‌های صورت گرفته در شهرستان خدابنده برای صیانت از این میراث ارزشمند، گفت: این رویداد آیینی توسط دستگاه‌های اجرایی شهرستان مانند اداره‌ اوقاف، هئیت امنای بقعه، شهرداری و هیئت ریحانه النبی، هیئت‌های مذهبی و سایر دستگاه‌ها با بالاترین کیفیت و در شأن ساحت حضرت قیدار نبی (ع) برگزار می‌شود.

شیری در پایان خاطرنشان کرد: برگزاری چنین مراسمی در فضای معنوی بقعه قیدار نبی (ع)، فرصتی استثنایی برای گردشگران مذهبی است تا ضمن ادای احترام به این پیامبر بزرگوار، با ابعاد هنری و نمایشی نهضت حسینی از دریچه تعزیه آشنا شوند.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان خدابنده گفت: حفظ این میراث معنوی و ثبت رویدادهای آیینی شهرستان در تقویم گردشگری، از اولویت‌های اصلی اداره‌کل میراث‌فرهنگی استان زنجان است.

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