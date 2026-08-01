به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، حسین ایزدی پنجشنبه ۸مرداد۱۴۰۵ در جریان بازدید از منطقه نمونه گردشگری مهروان‌رود شهرستان بهشهر و در دیدار با شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر، بر ضرورت تکمیل زیرساخت‌های گردشگری این منطقه تأکید کرد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی مازندران با اشاره به اقدامات انجام‌شده در سال گذشته اظهار کرد: یکی از مهم‌ترین اقدامات انجام‌شده در منطقه نمونه گردشگری مهروان‌رود، ایجاد و بهسازی راه دسترسی بوده است که در سال گذشته اجرایی شد و در ادامه، تکمیل سایر زیرساخت‌های مورد نیاز این منطقه در دستور کار قرار گرفته است.

او افزود: در همین راستا، موضوع احداث سرویس‌های بهداشتی، خط‌کشی مسیر مواصلاتی و راه دسترسی و نصب علائم هشداردهنده و راهنمای مسیر مورد بررسی قرار گرفت و خوشبختانه اقدامات لازم در این زمینه در حال انجام است.

ایزدی ادامه داد: یکی دیگر از برنامه‌های مهم، تأمین روشنایی معابر و مسیرهای دسترسی منطقه است که با همکاری دستگاه‌های مرتبط دنبال می‌شود و امیدواریم این بخش نیز طی یکی دو ماه آینده به نتیجه برسد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی مازندران با اشاره به نشست مشترک با شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر گفت: در این نشست، گفت‌وگوهای خوبی برای تقسیم کار و تسریع در اجرای طرح‌های زیرساختی انجام شد و بخشی از اقدامات توسط شهرداری و بخش دیگری نیز با همکاری میراث‌فرهنگی و شرکت توزیع نیروی برق استان پیگیری خواهد شد.

او خاطرنشان کرد: هدف از اجرای این اقدامات، فراهم کردن زیرساخت‌های مناسب برای حضور گردشگران و بهره‌مندی مطلوب‌تر مردم از ظرفیت‌های گردشگری منطقه نمونه مهروان‌رود است و تلاش می‌کنیم با همکاری مجموعه مدیریت شهری و دستگاه‌های خدمات‌رسان، روند تکمیل زیرساخت‌ها با سرعت بیشتری دنبال شود.

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