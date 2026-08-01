۱۰ مرداد ۱۴۰۵ - ۰۹:۵۹

مدیرکل میراث‌فرهنگی مازندران

تکمیل زیرساخت‌های منطقه نمونه گردشگری مهروان‌رود بهشهر در دستور کار قرار گرفت

تکمیل زیرساخت‌های منطقه نمونه گردشگری مهروان‌رود بهشهر در دستور کار قرار گرفت

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی مازندران از تداوم اقدامات برای تکمیل زیرساخت‌های منطقه نمونه گردشگری مهروان‌رود شهرستان بهشهر خبر داد و گفت: اجرای روشنایی معابر، نصب علائم راهنمایی، خط‌کشی مسیر دسترسی و احداث سرویس‌های بهداشتی از مهم‌ترین برنامه‌های در دست اجرا برای ارتقای زیرساخت‌های این منطقه است.

به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، حسین ایزدی پنجشنبه ۸مرداد۱۴۰۵ در جریان بازدید از منطقه نمونه گردشگری مهروان‌رود شهرستان بهشهر و در دیدار با شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر، بر ضرورت تکمیل زیرساخت‌های گردشگری این منطقه تأکید کرد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی مازندران با اشاره به اقدامات انجام‌شده در سال گذشته اظهار کرد: یکی از مهم‌ترین اقدامات انجام‌شده در منطقه نمونه گردشگری مهروان‌رود، ایجاد و بهسازی راه دسترسی بوده است که در سال گذشته اجرایی شد و در ادامه، تکمیل سایر زیرساخت‌های مورد نیاز این منطقه در دستور کار قرار گرفته است.

او افزود: در همین راستا، موضوع احداث سرویس‌های بهداشتی، خط‌کشی مسیر مواصلاتی و راه دسترسی و نصب علائم هشداردهنده و راهنمای مسیر مورد بررسی قرار گرفت و خوشبختانه اقدامات لازم در این زمینه در حال انجام است.

ایزدی ادامه داد: یکی دیگر از برنامه‌های مهم، تأمین روشنایی معابر و مسیرهای دسترسی منطقه است که با همکاری دستگاه‌های مرتبط دنبال می‌شود و امیدواریم این بخش نیز طی یکی دو ماه آینده به نتیجه برسد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی مازندران با اشاره به نشست مشترک با شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر گفت: در این نشست، گفت‌وگوهای خوبی برای تقسیم کار و تسریع در اجرای طرح‌های زیرساختی انجام شد و بخشی از اقدامات توسط شهرداری و بخش دیگری نیز با همکاری میراث‌فرهنگی و شرکت توزیع نیروی برق استان پیگیری خواهد شد.

او خاطرنشان کرد: هدف از اجرای این اقدامات، فراهم کردن زیرساخت‌های مناسب برای حضور گردشگران و بهره‌مندی مطلوب‌تر مردم از ظرفیت‌های گردشگری منطقه نمونه مهروان‌رود است و تلاش می‌کنیم با همکاری مجموعه مدیریت شهری و دستگاه‌های خدمات‌رسان، روند تکمیل زیرساخت‌ها با سرعت بیشتری دنبال شود.

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کد خبر 1405051000734
ثریا هاشم‌پور
دبیر مرضیه امیری

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