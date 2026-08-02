به گزارش خبرنگار میراث آریا، نقی رجبی روز یکشنبه ۱۱ مردادماه ۱۴۰۵ اظهار کرد: در راستای حفظ و احیای آیین‌های مذهبی و میراث معنوی، مراسم تعزیه‌خوانی با اجرای هنرمندان و اساتید برجسته کشوری در روستای شویر شهرستان خرمدره برگزار خواهد شد.

رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی شهرستان خرمدره افزود: این برنامه فرهنگی و مذهبی به همت هیئت زنجیرزنان قمر بنی‌هاشم (ع) روستای شویر تدارک دیده شده است و طبق برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته، در دو روز متوالی میزبان علاقه‌مندان به فرهنگ و هنر آیینی خواهد بود.

او در خصوص زمان‌بندی این مراسم تصریح کرد: روز پنج‌شنبه ۱۵ مردادماه از ساعت ۲۱ الی ۲۳، مجلس تعزیه‌خوانی توسط اساتید کشوری اجرا می‌شود و در ادامه، روز جمعه ۱۶ مردادماه نیز تعزیه «قتیل» از ساعت ۹ صبح تا ۳ بعدازظهر برگزار خواهد شد.

رجبی بیان کرد: با اهمیت زنده نگه‌داشتن این سنت‌های دیرینه، از عموم مردم و عاشقان فرهنگ آیینی دعوت کرد تا با حضور در این مراسم، ضمن بهره‌مندی از فضای معنوی ایجاد شده، از این میراث ارزشمند فرهنگی حمایت کنند.

رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی شهرستان خرمدره خاطرنشان کرد: حمایت از چنین برنامه‌هایی که ریشه در اعتقادات و سنت‌های بومی دارند، از اولویت‌های اداره میراث فرهنگی است و امیدواریم با استمرار این رویدادها، شاهد معرفی هرچه بیشتر توانمندی‌های فرهنگی روستاهای شهرستان خرمدره در سطح ملی باشیم.

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