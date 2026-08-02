۱۱ مرداد ۱۴۰۵ - ۰۹:۰۲

آیین تعزیه‌خوانی در روستای شویر خرمدره با حضور اساتید کشوری برگزار می‌شود

آیین تعزیه‌خوانی در روستای شویر خرمدره با حضور اساتید کشوری برگزار می‌شود

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان خرمدره از برگزاری آیین‌های سنتی تعزیه‌خوانی با حضور اساتید برجسته کشوری در روستای شویر خبر داد.

به گزارش خبرنگار میراث آریا، نقی رجبی روز یکشنبه ۱۱ مردادماه ۱۴۰۵ اظهار کرد: در راستای حفظ و احیای آیین‌های مذهبی و میراث معنوی، مراسم تعزیه‌خوانی با اجرای هنرمندان و اساتید برجسته کشوری در روستای شویر شهرستان خرمدره برگزار خواهد شد.

رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی شهرستان خرمدره افزود: این برنامه فرهنگی و مذهبی به همت هیئت زنجیرزنان قمر بنی‌هاشم (ع) روستای شویر تدارک دیده شده است و طبق برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته، در دو روز متوالی میزبان علاقه‌مندان به فرهنگ و هنر آیینی خواهد بود.

او در خصوص زمان‌بندی این مراسم تصریح کرد: روز پنج‌شنبه ۱۵ مردادماه از ساعت ۲۱ الی ۲۳، مجلس تعزیه‌خوانی توسط اساتید کشوری اجرا می‌شود و در ادامه، روز جمعه ۱۶ مردادماه نیز تعزیه «قتیل» از ساعت ۹ صبح تا ۳ بعدازظهر برگزار خواهد شد.

رجبی بیان کرد: با  اهمیت زنده نگه‌داشتن این سنت‌های دیرینه، از عموم مردم و عاشقان فرهنگ آیینی دعوت کرد تا با حضور در این مراسم، ضمن بهره‌مندی از فضای معنوی ایجاد شده، از این میراث ارزشمند فرهنگی حمایت کنند.

رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی شهرستان خرمدره خاطرنشان کرد: حمایت از چنین برنامه‌هایی که ریشه در اعتقادات و سنت‌های بومی دارند، از اولویت‌های اداره میراث فرهنگی است و امیدواریم با استمرار این رویدادها، شاهد معرفی هرچه بیشتر توانمندی‌های فرهنگی روستاهای شهرستان خرمدره در سطح ملی باشیم.

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کد خبر 1405051100815
زهرا محمدی
دبیر مرضیه امیری

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