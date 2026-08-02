۱۱ مرداد ۱۴۰۵ - ۰۹:۰۵

مرمت خانه تاریخی امامزاده‌ای یزد با اجرای عملیات استحکام‌بخشی و احیای اجزای معماری

مرمت خانه تاریخی امامزاده‌ای یزد با اجرای عملیات استحکام‌بخشی و احیای اجزای معماری

عملیات مرمت و استحکام‌بخشی خانه تاریخی امامزاده‌ای در محله مصلی عتیق یزد، با هدف حفظ اصالت معماری و صیانت از یکی از بناهای ارزشمند دوره قاجار آغاز شد.

به گزارش خبرنگار میراث آریا، خانه تاریخی امامزاده‌ای از بناهای ارزشمند متعلق به دوره قاجار است که در محله مصلی عتیق شهر یزد قرار دارد و به عنوان نمونه‌ای شاخص از معماری تاریخی این شهر، بیانگر ذوق، هنر و توانمندی معماران یزدی است.

اسکلت اصلی این بنا به‌طور کامل از خشت و گل ساخته‌شده و در بخش‌هایی نیز به‌منظور افزایش استحکام و زیبایی بنا، از آجر استفاده شده است. نارنجستان، عمارت حوض‌خانه، بادگیر و اتاق‌های مسکونی از مهم‌ترین بخش‌های این خانه تاریخی به شمار می‌روند.

در جریان عملیات مرمتی این بنا، اقداماتی ازجمله شفته‌ریزی، اندود کاری و بندکشی، اجرای کف‌فرش، تهیه، ساخت و نصب درِ چوبی، دیوار چینی با خشت، دوخت و دوز ترک‌ها، پی‌بندی و استحکام‌بخشی دیوارها با استفاده از خشت و ملات گل انجام شده است.

اجرای این عملیات مرمتی در راستای حفاظت از میراث معماری ارزشمند یزد و افزایش ماندگاری این بنای تاریخی صورت گرفته و نقش مؤثری در حفظ هویت تاریخی و فرهنگی بافت ارزشمند شهر یزد خواهد داشت.

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کد خبر 1405051100817
نجمه میثاق یزدی
دبیر مرضیه امیری

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