دومین جلسه شورای آموزش گردشگری استان یزد برگزار شد

به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، دومین جلسه شورای آموزش گردشگری استان یزد صبح امروز شنبه دهم مردادماه، به میزبانی معاونت گردشگری اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان یزد برگزار شد و اعضای شورا آموزش گردشگری به بررسی سوابق، مدارک و صلاحیت علمی و تخصصی مدرسان معرفی‌ شده از سوی مؤسسه آموزشی هفت اقلیم پرداختند.

در این نشست، پس از طرح دیدگاه‌ها و بررسی مستندات، درباره تأیید یا عدم تأیید صلاحیت مدرسان مطابق ضوابط و مقررات مربوطه تصمیم‌گیری شد و بر لزوم بهره‌گیری از مدرسان واجد شرایط به منظور ارتقای کیفیت آموزش‌های گردشگری تأکید شد.

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