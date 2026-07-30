۸ مرداد ۱۴۰۵ - ۱۴:۱۲

جلسه تبیین فلسفه نماز با حضور راهنمایان گردشگری یزد برگزار شد

جلسه تبیین فلسفه نماز با حضور راهنمایان گردشگری یزد برگزار شد

جلسه تبیین فلسفه نماز با هدف ارتقای آگاهی و ترویج فرهنگ نماز، با حضور جمعی از راهنمایان گردشگری استان در محل سالن جلسات این اداره‌کل برگزار شد.

به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، در نشست تبیین فلسفه نماز، که صبح پنجشنبه، هشتم مردادماه، به میزبانی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان یزد برگزار شد، مباحثی پیرامون فلسفه، اهمیت و جایگاه نماز در زندگی فردی و اجتماعی مطرح و بر ضرورت شناخت عمیق‌تر مفاهیم و آثار معنوی این فریضه الهی تأکید شد.

این جلسه با هدف توسعه برنامه‌های فرهنگی و تقویت رویکردهای معرفتی در میان فعالان حوزه گردشگری برگزار شد و شرکت‌کنندگان ضمن بهره‌مندی از مطالب ارائه‌شده، به بیان دیدگاه‌ها و پرسش‌های خود در این زمینه پرداختند.

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کد خبر 1405051000757
ناتیا موسوی
دبیر مرضیه امیری

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