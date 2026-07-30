جلسه تبیین فلسفه نماز با حضور راهنمایان گردشگری یزد برگزار شد

به گزارش خبرنگار میراثآریا، در نشست تبیین فلسفه نماز، که صبح پنجشنبه، هشتم مردادماه، به میزبانی ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان یزد برگزار شد، مباحثی پیرامون فلسفه، اهمیت و جایگاه نماز در زندگی فردی و اجتماعی مطرح و بر ضرورت شناخت عمیقتر مفاهیم و آثار معنوی این فریضه الهی تأکید شد.
این جلسه با هدف توسعه برنامههای فرهنگی و تقویت رویکردهای معرفتی در میان فعالان حوزه گردشگری برگزار شد و شرکتکنندگان ضمن بهرهمندی از مطالب ارائهشده، به بیان دیدگاهها و پرسشهای خود در این زمینه پرداختند.
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