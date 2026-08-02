۱۱ مرداد ۱۴۰۵ - ۱۰:۳۶

رئیس کمیسیون گردشگری و عضو شورای اسلامی شهر یزد

خواهرخوانده‌های یزد در یک کتاب تخصصی معرفی می‌شود

خواهرخوانده‌های یزد در یک کتاب تخصصی معرفی می‌شود

رئیس کمیسیون گردشگری و عضو شورای اسلامی شهر یزد از نهایی شدن محتوای کتاب تخصصی خواهرخوانده‌های داخلی و خارجی یزد خبر داد و گفت: این کتاب با هدف معرفی ظرفیت‌های مشترک شهر یزد و شهرهای خواهرخوانده، به‌همراه محتوای چندرسانه‌ای و ویدئوهای تخصصی منتشر می‌شود تا زمینه توسعه همکاری‌های علمی، گردشگری، اقتصادی و فرهنگی با این شهرها را بیش از پیش فراهم کند.

به گزارش خبرنگار میراث آریا، بی‌بی فاطمه حقیرالسادات با اشاره به برگزاری نشست کمیسیون گردشگری شورای اسلامی شهر یزد اظهار کرد: در این جلسه که با حضور مشاور امور بین‌الملل شهردار و مسئولان حوزه بین‌الملل در روز ۱۰ مردادماه، برگزار شد، محتوای کتاب خواهرخوانده‌های داخلی و خارجی یزد به‌طور کامل بررسی شد و اعضای کمیسیون پیشنهادهای خود را برای تکمیل و نهایی‌سازی این اثر ارائه کردند.

رئیس کمیسیون گردشگری و عضو شورای اسلامی شهر یزد افزود: این کتاب، اطلاعات جامعی از شهرهای خواهرخوانده قطعی یزد و همچنین شهرهایی که طی پنج سال گذشته با پیگیری کمیسیون گردشگری و کمیته بین‌الملل در مسیر انعقاد تفاهم‌نامه قرار گرفته‌اند، در بر دارد. معرفی موقعیت جغرافیایی، جمعیت، پیشینه تاریخی، فاصله با یزد، نام‌های تاریخی و مهم‌ترین ظرفیت‌های علمی، گردشگری، تجاری، اقتصادی و کشاورزی هر شهر به دو زبان فارسی و انگلیسی از جمله بخش‌های این کتاب است.

او ادامه داد: بخش مهمی از این نشست به بررسی شهرهایی اختصاص داشت که طی سال‌های اخیر برای پیوستن به فهرست خواهرخوانده‌های یزد پیگیری شده‌اند؛ شهرهایی از جمله سورابایا، سمارانگ و دنپاسار در اندونزی، مالاکا در مالزی، نزوا و مسقط در عمان، پونا و حیدرآباد در هند، کلمبو در سریلانکا، بندر سری بگاوان در برونئی و هایفونگ در چین که هر یک ظرفیت‌های ارزشمندی برای توسعه همکاری‌های مشترک با یزد دارند.

حقیرالسادات با اشاره به نتایج این پیگیری‌ها گفت: برخی از این شهرها پیش از نهایی شدن تفاهم‌نامه‌ها نیز همکاری‌های مؤثری، به‌ویژه در حوزه‌های علمی و دانشگاهی با دانشگاه یزد، دانشگاه علوم پزشکی و دیگر مراکز آموزش عالی استان آغاز کرده‌اند و این تعاملات می‌تواند زمینه‌ساز گسترش همکاری‌ها در حوزه‌های گردشگری، صنایع‌دستی، تجارت، سرمایه‌گذاری و تبادل دانش باشد.

او از تصویب پیشنهاد تولید محتوای چندرسانه‌ای برای این کتاب خبر داد و افزود: مقرر شد برای معرفی هر شهر خواهرخوانده، ویدئوهایی به زبان فارسی، انگلیسی و در صورت امکان به زبان رسمی همان کشور تهیه و از طریق بارکدهای QR در کنار مطالب کتاب در اختیار مخاطبان قرار گیرد تا فعالان اقتصادی، بازرگانان، دانشگاهیان، پژوهشگران و فعالان گردشگری بتوانند علاوه بر مطالعه کتاب، به اطلاعات تکمیلی و کاربردی نیز دسترسی داشته باشند.

رئیس کمیسیون گردشگری و عضو شورای اسلامی شهر یزد در پایان تأکید کرد: هدف از تدوین این کتاب، صرفاً معرفی شهرهای خواهرخوانده نیست، بلکه ایجاد بستری برای گسترش دیپلماسی شهری، تقویت ارتباطات بین‌المللی و بهره‌گیری حداکثری از ظرفیت‌های مشترک با شهرهای همکار است؛ رویکردی که طی سال‌های اخیر از مهم‌ترین برنامه‌های کمیسیون گردشگری و کمیته بین‌الملل شورای اسلامی شهر یزد بوده است.

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کد خبر 1405051100844
نجمه میثاق یزدی
دبیر مرضیه امیری

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