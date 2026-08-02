به گزارش خبرنگار میراث آریا، روز شنبه ۱۰ مردادماه، مصطفی سپهری در جریان بازدید از روستای توت، پس از بررسی شواهد فنی و آسیبشناختی موجود در بنای برج تاریخی روستا، بر ضرورت اجرای عملیات نجاتبخشی تأکید کرد و گفت: با توجه به آسیبهای وارده به بنا و به منظور صیانت و حفاظت پایدار از این اثر ارزشمند، طرح مرمت اضطراری برج تاریخی روستای توت به زودی وارد فاز عملیاتی میشود.
سرپرست اداره میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی اردکان در خصوص جزئیات این پروژه تشریح کرد: بر اساس هماهنگیهای بهعملآمده و با مشارکت بخشداری خرانق، مقرر شد طی روزهای آینده دو تیم مرمتی در محل مستقر شوند که اقداماتی نظیر ساماندهی محیطی، رفع خطر، استحکامبخشی سازهای و مرمت بخشهای آسیبدیده را به صورت ضربالاجل در دستور کار قرار خواهند داد.
برج تاریخی روستای توت از بناهای به جای مانده از دوران قاجار است و به شماره ۲۳۵۰ در فهرست آثار ملی کشور به ثبت رسیده است.
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