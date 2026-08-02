۱۱ مرداد ۱۴۰۵ - ۱۱:۴۹

رقومی‌سازی اطلاعات ۶۳۰ اثر تاریخی ثبت‌ شده شهرستان یزد انجام شد

رقومی‌سازی اطلاعات ۶۳۰ اثر تاریخی ثبت‌ شده شهرستان یزد انجام شد

مدیر پایگاه میراث جهانی شهر تاریخی یزد از رقومی‌سازی و ثبت موقعیت مکانی ۶۳۰ اثر تاریخی ثبت‌ شده شهرستان یزد در سامانه وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خبر داد و گفت: این اقدام با هدف به‌روزرسانی اطلاعات ثبتی، تکمیل مستندات و ارتقای مدیریت حفاظت از آثار تاریخی انجام شده است.

به گزارش خبرنگار میراث آریا، مجید علومی از اجرای طرح رقومی‌سازی اطلاعات ۶۳۰ اثر تاریخی ثبت‌شده شهرستان یزد خبر داد و گفت: با توجه به جایگاه یزد به عنوان نخستین شهر ثبت‌ شده ایران در فهرست میراث جهانی یونسکو و برخورداری این شهرستان از شمار قابل‌توجهی آثار تاریخی ثبت‌شده، تکمیل و به‌روزرسانی اطلاعات ثبتی این آثار از اولویت‌های حوزه حفاظت و مدیریت میراث‌فرهنگی به شمار می‌رود.

مدیر پایگاه میراث جهانی شهر تاریخی یزد افزود: کارشناسان پایگاه میراث جهانی شهر تاریخی یزد با همکاری اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان یزد، نسبت به رقومی سازی اطلاعات و ثبت موقعیت مکانی ۶۳۰ اثر تاریخی ثبت‌شده شهرستان یزد در سامانه وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی اقدام کردند.

او با اشاره به اهداف اجرای این طرح اظهار کرد: این اقدام با هدف به‌روزرسانی اطلاعات آثار، بازبینی دقیق پرونده‌های ثبتی، رفع نواقص، تکمیل مستندات و ایجاد بانک اطلاعاتی جامع از آثار تاریخی شهرستان یزد انجام شده است.

علومی ادامه داد: در این مرحله، اطلاعات مربوط به مختصات جغرافیایی، شناسه، مدارک و مشخصات ثبتی هر اثر بر اساس قالب استاندارد وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی بررسی، تکمیل و در سامانه مربوطه به‌روزرسانی شد.

مدیر پایگاه میراث جهانی شهر تاریخی یزد تصریح کرد: اجرای این طرح، دسترسی به اطلاعات دقیق و یکپارچه از آثار تاریخی شهرستان یزد را فراهم می‌کند و نقش مهمی در مدیریت کارآمدتر، برنامه‌ریزی هدفمند، حفاظت، پایش و تصمیم‌گیری‌های تخصصی برای صیانت از میراث‌فرهنگی این شهرستان خواهد داشت.

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کد خبر 1405051100863
نجمه میثاق یزدی
دبیر مرضیه امیری

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