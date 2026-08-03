به‌گزارش میراث‌آریا، هادی قاسمی نافچی روز دوشنبه ۱۲ مردادماه جاری گفت: تنوع مناطق گردشگری چهارمحال و بختیاری در حوزه‌های فرهنگی، طبیعی و تاریخی این استان را به یکی از مقصدهای اصلی گردشگری کشور تبدیل کرده است.

معاون گردشگری اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی چهارمحال و بختیاری افزود: توسعه زیرساخت‌های گردشگری به افزایش اشتغال‌زایی، کاهش نرخ بیکاری و رونق بیکاری در این استان کمک می‌کند.

قاسمی تصریح کرد: ارتقای وضعیت زیرساخت‌های گردشگری چهارمحال و بختیاری و جذب سرمایه‌گذاران یکی از مهم‌ترین برنامه‌های اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان در سال‌جاری به‌شمار می‌رود.

او یادآور شد: اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی چهارمحال و بختیاری از ایده‌های علمی، نوین، خلاق و پژوهشی در حوزه گردشگری استقبال می‌کند.

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