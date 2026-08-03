بهگزارش خبرنگار میراثآریا، داوودعلی مرادی روز دوشنبه ۱۲ مردادماه جاری گفت: شهرستان لردگان از مهمترین مناطق هدف گردشگری کشور بهشمار میرود که در طول سال جذابیتهای خاصی برای گردشگران دارد.
فرماندار لردگان با اشاره به ظرفیت خاص این شهرستان در حوزه گردشگری افزود: تقویت زیرساختهای گردشگری شهرستان لردگان باید در اولویت قرار گیرد تا بتوان در طول سال مسافران و گردشگران بیشتری را برای حضور در این شهرستان جذب کرد.
مرادی تصریح کرد: جنگلهای بلوط شهرستان لردگان بهعنوان یکی از مناطق گردشگری این شهرستان میتواند نقش مهمی در توسعه گردشگری منطقه داشته باشد.
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