روزبه آلیانی، رئیس دفتر بررسی و همکاری ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان گیلان در یادداشتی نوشت: زیستبوم گردشگری بهعنوان یکی از حساسترین و پیچیدهترین بخشهای اقتصاد ملی، بسیار تحت تأثیر متغیرهای برونزایی چون امنیت پایدار، ثبات ژئوپلیتیک و سرمایه اجتماعی قرار دارد. وقوع تکانههای شدید محیطی نظیر جنگ، تنشهای منطقهای و ناآرامیهای سیاسی، آثار مستقیم و متوالی بر انقباض شدید تقاضا، گسست در زنجیره تأمین خدمات، افت خروجمحور سرمایهگذاری و اختلال در جریان نقدینگی فعالان این صنعت بر جای میگذارد. در چنین شرایطی، مدیریت بحران و توسعه تابآوری از یک رویکرد واکنشی صرف فراتر رفته و به الگویی راهبردی و حیاتی برای استمرار حیات و تداوم کارکرد بنگاههای گردشگری مبدل میشود.
ارتقای سرمایه اجتماعی و مدیریت ذینفعان
نخستین اصل در مدیریت راهبردی کسبوکارهای گردشگری طی دوران بحران، صیانت از سرمایه اجتماعی و تحکیم اعتماد ذینفعان کلیدی است. استقرار نظام اطلاعرسانی شفاف، بهموقع و حقیقتمحور، اتخاذ سیاستهای منعطف و پیشنگرانه در بازپرداخت یا جابهجایی تعهدات خدماتی، و پایبندی به کدهای اخلاقی و حرفهای، علاوه بر کاهش نااطمینانی و ریسک ادراکشده از سوی مشتریان، اعتبار برند و ارزش نمادین سازمان را حفظ میکند. تجارب تاریخی نشان میدهد که بازسازی اعتبار و اعتماد از دسترفته، بهمراتب پیچیدهتر و هزینهبرتر از جبران زیانهای مالی کوتاهمدت خواهد بود.
مدیریت انقباضی منابع مالی و نقدینگی
همزمان با بحران، صیانت از منابع مالی و مدیریت هوشمندانه جریان نقدینگی باید در صدر اولویتهای تصمیمسازی مدیران ارشد قرار گیرد. بازمهندسی ساختار هزینهها، تعلیق یا حذف هزینههای فاقد ارزشافزوده فوری، تقویت ذخایر نقدی احتیاطی، تجدید نظر در ساختار بدهیها از طریق مذاکره با شرکای تجاری و نهادهای مالی، و بهرهگیری حداکثری از بستههای حمایتی دولت، از جمله راهکارهایی است که تابآوری اقتصادی بنگاه را افزایش میدهد. در مقابل، تصمیمهای شتابزده و فاقد پشتوانه تحلیلی، بهویژه تعدیل بیبرنامه نیروی انسانی متخصص، میتواند خسارات جبرانناپذیری بر شایستگیهای محوری سازمان وارد سازد.
تنوعبخشی به سبد بازار و خدمات
تنوعبخشی به بازارها و محصولات گردشگری، یکی از راهبردهای بنیادی در تعدیل ریسکهای محیطی محسوب میشود. در ادواری که تقاضای گردشگری بینالمللی تحت تأثیر مخاطرات امنیتی دچار رکود شدید میشود، چرخش راهبردی به سمت بازار گردشگری داخلی، توسعه سفرهای منطقهای و کوتاهمدت، طراحی بستههای مسافرتی متناسب با قدرت خرید جامعه و بهرهگیری از ظرفیتهای گردشگری رویدادمحور یا هوشمند، میتواند تا حدودی خلأ تقاضای خارجی را پوشش داده و پویایی نسبی زنجیره ارزش را حفظ نماید.
استقرار نظام مدیریت تداوم کسبوکار و سناریونگاری
از منظر علمی، مواجهه کارآمد با بحرانهای پیچیده مستلزم استقرار نظاممند مدیریت تداوم کسبوکار و بهرهگیری از تکنیکهای سناریونگاری پیشرفته است. ارزیابی مستمر ریسکهای نوظهور، تعیین شاخصهای هشدار پیشهنگام و تدوین برنامههای عملیاتی جایگزین، به سازمانها این امکان را میدهد که در شرایط عدمقطعیت، بهسرعت تغییر وضعیت داده و از توقف کامل عملیات جلوگیری کنند. تصمیمگیری مبتنی بر داده و تحلیل مستمر رفتار تقاضا در فازهای مختلف بحران، شالوده این انعطافپذیری راهبردی را تشکیل میدهد.
پایداری سرمایه انسانی و امنیت روانشناختی سازمان
سرمایه انسانی تخصصی، مهمترین دارایی نامشهود صنعت خدمات و گردشگری است که در شرایط جنگ و بحران در معرض بیشترین آسیبهای روانشناختی و شغلی قرار میگیرد. حفظ سلامت، ایجاد امنیت روانشناختی و ارتقای انگیزش کارکنان در شرایط اضطرار، ارکان اصلی پایداری سازمانی هستند. بازتعریف نقشهای شغلی، اجرای برنامههای آموزش چندمهارتی جهت افزایش انعطافپذیری عملیاتی، و نگهداشت سرمایههای انسانی کلیدی، سازمان را قادر میسازد تا شایستگیهای محوری خود را حفظ کرده و در فاز احیا، با چالاکی بیشتری به چرخه رقابت بازگردد.
مدیریت یکپارچه شبکهای و همافزایی بینبخشی
عبور از بحرانهای فراگیر ملی و منطقهای، خارج از توان انفرادی بنگاهها بوده و نیازمند رویکرد مدیریت یکپارچه شبکهای و ایجاد ائتلافهای استراتژیک است. شکلگیری همافزایی میان بخش خصوصی، نهادهای حاکمیتی، تشکلهای غیردولتی و جوامع محلی، ظرفیت پاسخدهی زیستبوم گردشگری به شوکهای بیرونی را بهشدت افزایش میدهد. دیپلماسی گردشگری فعال و بهرهگیری از ظرفیت نهادهای بینالمللی نیز میتواند در تعدیل هشدارهای امنیتی سفر و اصلاح تصویر ذهنی مقصد در عرصه جهانی نقشی تعیینکننده ایفا کند.
توسعه قابلیتهای پویا و ارتقای دیجیتال
شرایط بحران، علیرغم تمامی فشارهای عملیاتی، فرصتی استثنایی برای بازآفرینی ساختاری، توسعه قابلیتهای پویا و تسریع در تحول دیجیتال فراهم میسازد. سرمایهگذاری راهبردی در ارتقای زیرساختهای فناوری اطلاعات، هوشمندسازی سامانههای فروش و توزیع، تقویت بازاریابی محتوایی در بستر وب، و بهینهسازی سیستمهای مدیریت ارتباط با مشتری، بنگاه را برای جهش رقابتی و بهرهبرداری بهینه از فرصتهای دوران پسابحران آماده میسازد.
نتیجهگیری و چشمانداز بازآفرینی
در نهایت، باید اذعان داشت که بحران و تنشهای ژئوپلیتیک، با وجود ایجاد گسستهای عمیق، به معنای نقطه پایان زیستبوم گردشگری نیستند. آنچه سرنوشت آتی فعالان این حوزه را رقم میزند، نه صرفاً شدت و طول دوره بحران، بلکه کیفیت تصمیمسازی، درجه تابآوری سازمانی، سرعت انطباق ساختاری و میزان موفقیت در صیانت از اعتماد ذینفعان است. از این منظر، مدیریت بحران باید بهعنوان بخشی تفکیکناپذیر از برنامه راهبردی کلان در صنعت گردشگری ادغام شود؛ رویکردی که هدف غایی آن نه فقط عبور منفعلانه از شرایط اضطراری، بلکه بسترسازی برای بازآفرینی چابک، احیای پایداری بازار و نیل به توسعه تابآور در افق پسابحران است.
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