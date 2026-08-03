احیای خانه تاریخی حجتی و صیانت از حافظه هویتی/ بازدید استاندار گیلان از روند مرمت

بهگزارش خبرنگار میراثآریا، هادی حقشناس شامگاه یکشنبه ۱۱ مردادماه ۱۴۰۵، با حضور در خانه تاریخی حجتی رشت، از روند مرمت،بازسازی و احیای این بنای ارزشمند بازدید کرد.
استاندار گیلان در این بازدید با تشریح جایگاه ممتاز رشت در برخورداری از ظرفیتهای معماری، تاریخی و فرهنگی، اظهار کرد: بناهای تاریخی صرفاً یادگارهایی از گذشته نیستند؛ بلکه بهمثابه ثروت، سرمایه ملی و اسنادی زنده از هویت، فرهنگ و شیوه زیست مردمان این سرزمین بهشمار میآیند.
او با بیان اینکه حفاظت از میراث تاریخی، مسئولیتی فرابخشی و نیازمند همافزایی همه دستگاههای اجرایی، مالکان، سرمایهگذاران و شهروندان است، افزود: توجه ویژه به بناهای تاریخی شهر رشت، افزون بر صیانت از اصالت و سیمای فرهنگی شهر، میتواند زمینهساز رونق گردشگری، افزایش ماندگاری گردشگران و شکلگیری فرصتهای تازه در اقتصاد گردشگری باشد.
حق شناس با اشاره به اهمیت مرمت اصولی و مبتنی بر ضوابط فنی، تصریح کرد: احیا و بازگرداندن بناهای تاریخی به چرخه زندگی شهری، باید با حفظ اصالت معماری، رعایت مبانی علمی مرمت و تعریف کاربریهای متناسب انجام شود تا این آثار، ضمن پاسداشت هویت تاریخی خود، به فضاهایی پویا، اثرگذار و قابلاستفاده برای جامعه تبدیل شوند.
استاندار گیلان همچنین بر ضرورت حمایت از روند مرمت و بهرهبرداری شایسته از خانههای تاریخی تأکید کرد و گفت: حفظ این سرمایههای ارزشمند، سرمایهگذاری برای آینده فرهنگی و اقتصادی استان است و باید با نگاهی مسئولانه و برنامهمحور دنبال شود.
در ادامه این بازدید، یوسف سلمانخواه، مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی گیلان، با توصیف خانه تاریخی حجتی، ابراز کرد: این بنای ارزشمند، به مساحت عرصه ۳۵۸ متر مربع، بخشی از حافظه تاریخی شهر رشت و نمایانگر گوشهای از الگوی معماری بومی و شهری گیلان متعلق به اواخر دوره قاجار به شماره ثبت ۳۴۳، سال ۱۴۰۰ در فهرست آثار ملی کشور قرار گرفته است.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان گیلان یادآور شد: مرمت بناهای تاریخی، اقدامی صرفاً کالبدی نیست، بلکه فرایندی فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی بهشمار میرود؛ زیرا هر بنای احیاشده میتواند به کانونی برای روایت تاریخ محلی، معرفی ظرفیتهای فرهنگی و ایجاد فرصتهای گردشگری تبدیل شود.
سلمانخواه با قدردانی از توجه استاندار گیلان به حوزه میراثفرهنگی، خاطرنشان کرد: حمایت مقام عالی استان از حفاظت و احیای آثار تاریخی، پشتوانهای مؤثر برای تسریع در اجرای برنامههای صیانتی و تقویت رویکرد بهرهبرداری پایدار از مواریث ارزشمند گیلان است.
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