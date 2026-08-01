به گزارش خبرنگار میراث آریا، روز شنبه ١٠ مردادماه ١۴٠۵ هادی حق‌شناس در سی‌وهشتمین جلسه بررسی آخرین وضعیت بازسازی بازار تاریخی رشت اظهار کرد: رخداد آتش سوزی در دی ماه سال گذشته یکی از مهم‌ترین مراکز تاریخی، اقتصادی و اجتماعی گیلان را دچار آسیب کرد و بازسازی آن نیازمند همکاری همه دستگاه‌های مسئول و حمایت جدی از کسبه است.

استاندار گیلان افزود: بازار تاریخی رشت تنها محل دادوستد نیست، بلکه جایگاهی ماندگار در حافظه تاریخی مردم دارد و یکی از جاذبه‌های مهم گردشگری شهری و نماد هویت مدنی این شهر به‌شمار می‌رود.

او با قدردانی از همراهی کسبه و حضور دستگاه‌های اجرایی و خدمات‌رسان پس از وقوع حادثه اعلام کرد: از نخستین ساعات آتش‌سوزی، شهرداری، میراث‌فرهنگی، شرکت‌های آب، برق، گاز و مخابرات، سازمان نظام مهندسی و دیگر نهادهای مرتبط برای مدیریت شرایط، رفع مخاطرات و آغاز روند بازسازی پای کار آمدند.

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حق‌شناس تعیین‌تکلیف خسارت‌های بیمه‌ای را مهم‌ترین مطالبه کسبه عنوان کرد و گفت: به دلیل محدودیت برخی پوشش‌های بیمه‌ای، تعدادی از بازاریان ناچار شده‌اند هزینه‌های بازسازی را از منابع شخصی تأمین کنند که فشار مضاعفی بر آنان وارد کرده است.

‌او ادامه داد: در کنار پیگیری موضوع بیمه، حمایت‌هایی از محل مصوبات ستاد مدیریت بحران، همکاری ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) و تسهیلات برخی بانک‌های استان در نظر گرفته شده است؛ با این حال، با توجه به گستره خسارت‌ها و اهمیت بازار، این حمایت‌ها باید تقویت و روند اداری بازسازی نیز تسهیل شود.

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استاندار گیلان تأکید کرد: استانداری تا رفع کامل موانع و تعیین‌تکلیف خسارت‌های بیمه‌ای موضوع را دنبال خواهد کرد تا کسبه در کوتاه‌ترین زمان به فعالیت عادی بازگردند.

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حق‌شناس ابراز خرسندی کرد: بر اساس برآوردهای انجام‌شده، در صورت تداوم روند کنونی، بخشی از راسته‌های بازار طی یک تا دو ماه آینده فعال خواهد شد و بازسازی کامل مجموعه نیز در کمتر از یک سال امکان‌پذیر است.

در ادامه، یوسف سلمان‌خواه، مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی گیلان، با اشاره به جایگاه ممتاز بازار تاریخی رشت در منظومه میراث شهری استان ابراز کرد: بازار تاریخی رشت صرفاً یک فضای کالبدی یا اقتصادی نیست، بلکه لایه‌ای زنده از تاریخ شهر، فرهنگ مبادله، زیست بومی، معماری بازارهای شمال ایران و هویت اجتماعی رشت را در خود جای داده است؛ از این‌رو، بازسازی آن باید مبتنی بر ملاحظات تخصصی حوزه حفاظت، مرمت و احیای میراث فرهنگی باشد.

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او همچنین تصریح کرد: هرگونه مداخله در این مجموعه تاریخی می‌بایست با رعایت دقیق اصول فنی، ضوابط حفاظتی، اصالت مصالح، تداوم خوانایی فضایی و صیانت از هویت معماری و عملکردی بازار صورت گیرد تا ضمن بازگرداندن کارکرد اقتصادی، ارزش‌های میراثی آن نیز محفوظ بماند.

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مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی گیلان با تأکید بر لزوم هم‌افزایی میان دستگاه‌های اجرایی، نهادهای فنی، بازاریان و مجموعه‌های حمایتی یادآور شد: بازآفرینی بازار تاریخی رشت زمانی موفق خواهد بود که در کنار بازسازی فیزیکی، رویکردی جامع‌نگر به حفاظت از میراث، تقویت تاب‌آوری شهری، احیای اقتصاد محلی و ارتقای جاذبه‌های گردشگری فرهنگی نیز مورد توجه قرار گیرد.

سلمان‌خواه در پایان خاطرنشان کرد: بازار تاریخی رشت یکی از مؤلفه‌های شاخص هویت شهری و از ظرفیت‌های ارزشمند گردشگری فرهنگی در گیلان است و صیانت از آن، در حقیقت صیانت از حافظه تاریخی شهر، سرمایه اجتماعی مردم و پیوستار فرهنگی این سرزمین به‌شمار می‌رود؛ از این منظر، احیای این مجموعه باید با دقت، درایت و رویکردی آینده‌نگر دنبال شود.

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