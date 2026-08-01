به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا روز جمعه ٩مردادماه ١۴٠۵، حمیدرضا قربانی طی بازدید از مجتمع گردشگری حیدربابا واقع در روستای کسمه‌جان گفت: وضعیت فضاهای اقامتی مجموعه از جمله سوئیت‌ها و کلبه‌های سنتی، زیرساخت‌های خدماتی، امکانات رفاهی و ظرفیت‌های موجود برای توسعه گردشگری مورد ارزیابی قرار گرفت.

سرپرست اداره میراث فرهنگی شهرستان تالش همچنین با بیان اهمیت ارتقای استانداردهای میزبانی اظهار کرد: بهبود کیفیت خدمات و تقویت زیرساخت‌های رفاهی، زمینه را برای جذب و افزایش ماندگاری گردشگران فراهم می‌کند.

او در ادامه افزود: مسائل و مشکلات مطرح‌شده از سوی بهره‌بردار مجموعه،در چارچوب ضوابط و قوانین پیگیری می‌شود.

انتهای پیام/