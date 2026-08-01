۱۰ مرداد ۱۴۰۵ - ۰۸:۰۴

بازدید سرپرست اداره میراث‌فرهنگی تالش از مجتمع گردشگری حیدربابا/ ضرورت ارتقای کیفیت خدمات اقامتی  

بازدید سرپرست اداره میراث‌فرهنگی تالش از مجتمع گردشگری حیدربابا/ ضرورت ارتقای کیفیت خدمات اقامتی  

سرپرست اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان تالش، در بازدیدی از مجتمع گردشگری حیدربابا در روستای کسمه‌جان، ضمن بررسی ظرفیت‌ها و مسائل پیش روی این مجموعه، بر ضرورت ارتقای کیفیت خدمات اقامتی و گردشگری تأکید کرد.

به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا روز جمعه ٩مردادماه ١۴٠۵، حمیدرضا قربانی طی بازدید از مجتمع گردشگری حیدربابا واقع در روستای کسمه‌جان گفت: وضعیت فضاهای اقامتی مجموعه از جمله سوئیت‌ها و کلبه‌های سنتی، زیرساخت‌های خدماتی، امکانات رفاهی و ظرفیت‌های موجود برای توسعه گردشگری مورد ارزیابی قرار گرفت. 

سرپرست اداره میراث فرهنگی شهرستان تالش همچنین با بیان اهمیت ارتقای استانداردهای میزبانی اظهار کرد: بهبود کیفیت خدمات و تقویت زیرساخت‌های رفاهی، زمینه را برای جذب و افزایش ماندگاری گردشگران فراهم می‌کند. 

 او در ادامه افزود: مسائل و مشکلات مطرح‌شده از سوی بهره‌بردار مجموعه،در چارچوب ضوابط و قوانین پیگیری می‌شود.

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کد خبر 1405051000703
سپیده آشفته‌پور لیلاکوهی
دبیر مرضیه امیری

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