بهگزارش خبرنگار میراثآریا روز جمعه ٩مردادماه ١۴٠۵، حمیدرضا قربانی طی بازدید از مجتمع گردشگری حیدربابا واقع در روستای کسمهجان گفت: وضعیت فضاهای اقامتی مجموعه از جمله سوئیتها و کلبههای سنتی، زیرساختهای خدماتی، امکانات رفاهی و ظرفیتهای موجود برای توسعه گردشگری مورد ارزیابی قرار گرفت.
سرپرست اداره میراث فرهنگی شهرستان تالش همچنین با بیان اهمیت ارتقای استانداردهای میزبانی اظهار کرد: بهبود کیفیت خدمات و تقویت زیرساختهای رفاهی، زمینه را برای جذب و افزایش ماندگاری گردشگران فراهم میکند.
او در ادامه افزود: مسائل و مشکلات مطرحشده از سوی بهرهبردار مجموعه،در چارچوب ضوابط و قوانین پیگیری میشود.
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