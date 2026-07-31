۹ مرداد ۱۴۰۵ - ۱۸:۲۲

بازدید فرماندار لاهیجان از مسجد تاریخی اکبریه/ تاکید بر حفاظت از میراث ماندگار صفوی

بازدید فرماندار لاهیجان از مسجد تاریخی اکبریه/ تاکید بر حفاظت از میراث ماندگار صفوی

در بازدید میدانی فرماندار لاهیجان از مسجد تاریخی اکبریه، بر ضرورت حفاظت از این بنای ارزشمند مذهبی ـ تاریخی به‌عنوان یکی از آثار ثبتی دوره صفویه تاکید شد.

به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، علیرضا مسچیان، فرماندار لاهیجان ظهر روز پنجشنبه  هشتم مرداد ۱۴۰۵ به همراه اسماعیل پورحسن رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی و ابراهیم رامین فر رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی این شهرستان، با حضور در مسجد تاریخی اکبریه، از روند اقدامات مرمتی و بازسازی این بنای ارزشمند تاریخی ـ مذهبی بازدید و آخرین وضعیت حفاظتی آن را از نزدیک بررسی کرد.

اسماعیل پورحسن رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی لاهیجان در بیان جزئیات این بازدید اظهار کرد: مسجد تاریخی اکبریه از جمله بناهای شاخص و هویت‌بخش شهرستان لاهیجان است که پیشینه آن به دوران صفویه برمی‌گردد و به‌واسطه جایگاه تاریخی، معماری و مذهبی، همواره در حافظه جمعی و زیست فرهنگی مردم حضوری ماندگار دارد. 

او افزود: فرماندار لاهیجان در این بازدید، با اشاره به جایگاه آثار تاریخی و اماکن مذهبی، بر ضرورت اهتمام مضاعف در مرمت و حفاظت از مسجد تاریخی اکبریه تاکید کرد. 

پورحسن ادامه داد: مسجد تاریخی اکبریه، به‌عنوان یکی از آثار برجسته و ثبت در فهرست آثار ملی کشور، افزون بر ارزش‌های کالبدی و معماری، از جایگاهی ممتاز در حیات دینی، فرهنگی و اجتماعی مردم شهرستان برخوردار است که آیین‌ها و مراسم مذهبی در آن همچنان با شکوه  و مستمر برگزار می‌شود.

‌رئیس اداره میراث‌فرهنگی لاهیجان خاطرنشان کرد: مرمت این بنای تاریخی صرفاً حفاظت از یک سازه کهن نیست، بلکه صیانت از بخشی از حافظه تاریخی، هویت معنوی و سرمایه فرهنگی لاهیجان به‌شمار می‌رود؛ سرمایه‌ای که می‌تواند در پیوند میان میراث‌فرهنگی، دیانت مردمی و ظرفیت‌های گردشگری مذهبی و فرهنگی شهرستان، نقشی اثرگذار و ماندگار ایفا کند.

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کد خبر 1405050900679
سپیده آشفته‌پور لیلاکوهی
دبیر مریم قربانی‌نیا

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