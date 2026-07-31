بازدید فرماندار لاهیجان از مسجد تاریخی اکبریه/ تاکید بر حفاظت از میراث ماندگار صفوی

به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، علیرضا مسچیان، فرماندار لاهیجان ظهر روز پنجشنبه هشتم مرداد ۱۴۰۵ به همراه اسماعیل پورحسن رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی و ابراهیم رامین فر رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی این شهرستان، با حضور در مسجد تاریخی اکبریه، از روند اقدامات مرمتی و بازسازی این بنای ارزشمند تاریخی ـ مذهبی بازدید و آخرین وضعیت حفاظتی آن را از نزدیک بررسی کرد.

اسماعیل پورحسن رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی لاهیجان در بیان جزئیات این بازدید اظهار کرد: مسجد تاریخی اکبریه از جمله بناهای شاخص و هویت‌بخش شهرستان لاهیجان است که پیشینه آن به دوران صفویه برمی‌گردد و به‌واسطه جایگاه تاریخی، معماری و مذهبی، همواره در حافظه جمعی و زیست فرهنگی مردم حضوری ماندگار دارد.

او افزود: فرماندار لاهیجان در این بازدید، با اشاره به جایگاه آثار تاریخی و اماکن مذهبی، بر ضرورت اهتمام مضاعف در مرمت و حفاظت از مسجد تاریخی اکبریه تاکید کرد.

پورحسن ادامه داد: مسجد تاریخی اکبریه، به‌عنوان یکی از آثار برجسته و ثبت در فهرست آثار ملی کشور، افزون بر ارزش‌های کالبدی و معماری، از جایگاهی ممتاز در حیات دینی، فرهنگی و اجتماعی مردم شهرستان برخوردار است که آیین‌ها و مراسم مذهبی در آن همچنان با شکوه و مستمر برگزار می‌شود.

‌رئیس اداره میراث‌فرهنگی لاهیجان خاطرنشان کرد: مرمت این بنای تاریخی صرفاً حفاظت از یک سازه کهن نیست، بلکه صیانت از بخشی از حافظه تاریخی، هویت معنوی و سرمایه فرهنگی لاهیجان به‌شمار می‌رود؛ سرمایه‌ای که می‌تواند در پیوند میان میراث‌فرهنگی، دیانت مردمی و ظرفیت‌های گردشگری مذهبی و فرهنگی شهرستان، نقشی اثرگذار و ماندگار ایفا کند.

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