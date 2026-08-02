به گزارش خبرنگار میراث آریا، بهزاد مریدی امروز ۱۱ مرداد ماه ۱۴۰۵در آیین اختتامیه برنامههای یادروز ثبت ملی بافت تاریخی شیراز، که به میزبانی انجمن دوستداران میراثفرهنگی و گردشگری فارس در خانه تاریخی شیرازیه برگزار شد، ایجاد پایگاههای داده جامع و توسعه زیرساختهای دیجیتال را پیششرط اصلی توسعه گردشگری هوشمند در قلب بافت تاریخی شیراز دانست.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان فارس با ارائه مستندات علمی تصریح کرد: گام نخست در مدیریت میراث فرهنگی، ایجاد پایگاههای داده دقیق است.
مریدی افزود: پس از استقرار دادهها، باید از طریق طراحی سوپراپلیکیشنهای تخصصی و ایجاد هایپرلینکهای متنوع، تمامی نیازهای مخاطبان و کاربران را به صورت یکپارچه پوشش دهیم.
او همچنین با نمایش یک نرمافزار تحت وب، نشان داد که در طراحیهای نوین گردشگری، برنامهریزی سفرها باید بر اساس مؤلفههای برخط مانند وضعیت ترافیک و مسافت در کمترین زمان ممکن انجام شود تا تجربه کاربری گردشگران ارتقا یابد.
در ادامه این برنامه، مدیر انجمن دوستداران میراث فرهنگی و گردشگری فارس، از یک پایگاه داده تخصصی آثار تاریخی شیراز برای پژوهشگران رونمایی کرد.
مسعود منیعاتی نیز با ابراز امیدواری نسبت به اتصال کلاندادههای این حوزه، تأکید کرد: این اقدام مسیر پژوهشهای علمی در زمینه میراث فرهنگی را هموارتر خواهد کرد.
این مراسم با حضور جمعی از مسئولان، پیشکسوتان، اساتید و فعالان حوزه گردشگری در قلب بافت تاریخی شیراز برگزار شد.
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