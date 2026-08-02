به گزارش خبرنگار میراث آریا، بهزاد مریدی روز شنبه ۱۰ مردادماه ۱۴۰۵ که از طریق ویدئوکنفرانس در جلسه هماهنگی رویداد بین‌المللی از شور عرفان تا راز غزل؛ از قونیه تا شیراز حضور داشت، تأکید کرد: باید از زبان کلام به زبان زیست (تجربه‌ زیسته)کوچ کنیم.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان فارس با اشاره به برگزاری این رویداد از ۸ تا ۲۰ مهرماه، گفت: هدف، تبدیل سفر به سفری معنوی و فراتر از کلمات است؛ همان‌گونه که مردم برای جست‌وجوی معنا به قونیه می‌روند، شیراز نیز باید به زیارتگاه عاشقان حافظ تبدیل شود.

مریدی بر نقش هرمنوتیک (تفسیر شخصی) به‌عنوان عاملی منحصربه‌فرد مانند اثرانگشت تأکید کرد: هر گردشگر را به هم‌سازنده‌ معنا تبدیل می‌کند.

او پیشنهاد داد: یک کاروان فرهنگی در ۵ مهر (همزمان با هفته گردشگری) از شیراز به مقصد قونیه حرکت کند تا جنبه‌ بین‌المللی رویداد تقویت شود.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی فارس همچنین خواستار همزمانی این رویداد با اکسپوی ۲۰۲۶ شیراز و بهره‌برداری از باغ‌موزه مشاهیر ه‌مساحت ۱.۷ هکتار در کنار حافظیه شد.

مریدی تأکید کرد: مشارکت مردمی و نهادهایی مانند مرکز حافظ‌شناسی و مرکز سعدی‌شناسی، می‌تواند این برنامه را به چند روز رویداد فرهنگی بی‌نظیر تبدیل کند که ادبیات و عرفان را به کمک اقتصاد گردشگری بیاورد.

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