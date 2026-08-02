به گزارش خبرنگار میراث آریا، کیمیا پارسافرامروز ۱۱ مردادماه ۱۴۰۵ گفت: این دورهها با بهرهگیری از اساتید مجرب و در محیطی تخصصی برای آمادهسازی هنرجویان برای ورود به بازار کار برگزار میشود.
سرپرست اداره میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی شهرستان آباده در تشریح این برنامهها افزود: در این دوره، آموزش رشتههای متنوعی از جمله منبت، خراطی، منبت استیل، گیوهبافی، طراحی نقوش سنتی، پتهدوزی و سبدبافی به هنرجویان ارائه میشود.
پارسافر تصریح کرد: هدف ما راهاندازی دورههایی است که علاوه بر فراگیری مبانی تخصصی، مهارتهای عملی لازم را به هنرجویان بیاموزد تا بتوانیم با شناسایی و پرورش استعدادهای جدید از هنرهای بومی منطقه صیانت کنیم.
او همچنین به یکی از مهمترین دستاوردهای این دورهها اشاره کرد و افزود: پس از موفقیت در ارزیابیهای نهایی برای افراد واجد شرایط مجوز رسمی فعالیت در رشته مربوطه صادر خواهد شد تا این هنرمندان بتوانند به صورت حرفهای وارد بازار کار شده و از حمایتهای این سازمان بهرهمند شوند.
سرپرست اداره میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی شهرستان آباده در پایان تأکید کرد: این دورههای آموزشی به صورت کاملاً رایگان و طبق برنامه زمانبندی اعلام شده، در محل اداره میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی شهرستان آباده در حال برگزاری است.
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