۱۱ مرداد ۱۴۰۵ - ۰۹:۲۶

آموزش اصول بسته‌بندی آثار تاریخی، گامی مؤثر در حفاظت از میراث‌فرهنگی در شرایط بحران

آموزش اصول بسته‌بندی آثار تاریخی، گامی مؤثر در حفاظت از میراث‌فرهنگی در شرایط بحران

کارشناس اداره‌کل موزه‌ها و مدرس دوره‌های حفاظت و مرمت آثار فرهنگی، با تأکید بر اهمیت آموزش تخصصی بسته‌بندی و انتقال آثار تاریخی در شرایط اضطراری گفت: افزایش آگاهی کارشناسان و نیروهای اجرایی، سرعت نجات‌بخشی آثار را در بحران‌ها به‌طور چشمگیری افزایش می‌دهد و از آسیب‌های جبران‌ناپذیر به میراث فرهنگی جلوگیری می‌کند.

به گزارش خبرنگار میراث آریا، ، همزمان با برگزاری دوره آموزشی آشنایی با اصول بسته‌بندی‌اشیا و مدارک تاریخی در سالن همایش آرامگاه سعدی شیراز،  عصمت زندی،  امروز ۱۱ مردادماه ۱۴۰۵ گفت: نزدیک به ۹ سال است که در حوزه حفاظت و مرمت‌اشیا در حین کاوش‌های باستان‌شناسی و همچنین بسته‌بندی اموال فرهنگی‌تاریخی تدریس و فعالیت تخصصی دارم.

کارشناس اداره‌کل موزه‌ها و مدرس دوره‌های حفاظت و مرمت آثار فرهنگی با اشاره به اهمیت این آموزش‌ها افزود: هدف اصلی از برگزاری این دوره‌ها،  افزایش آمادگی نیروهای حوزه میراث فرهنگی برای حفاظت،  بسته‌بندی و انتقال صحیح آثار در شرایط بحرانی است؛  چرا که هرچه آگاهی افراد نسبت به اصول علمی حفاظت از آثار بیشتر باشد، سرعت نجات‌بخشی افزایش یافته و احتمال آسیب‌دیدگی آثار ارزشمند کاهش پیدا می‌کند.

زندی با اشاره به تجربه بحران‌های اخیر گفت: رخدادهای اخیر، از جمله جنگ تحمیلی ۱۲ روزه، نشان داد مجموعه‌هایی که نیروهای آن‌ها با اصول بسته‌بندی و انتقال آثار آشنا بودند، توانستند با سرعت و دقت بیشتری از آثار خود محافظت کرده و آن‌ها را به مکان‌های امن منتقل کنند. این تجربه، ضرورت توسعه آموزش‌های تخصصی در سراسر کشور را بیش از گذشته آشکار ساخت.

او ادامه داد: به همین دلیل، آموزش این مباحث در استان‌های مختلف با جدیت بیشتری دنبال شده است تا کارشناسان و کارکنان مراکز میراث فرهنگی،  موزه‌ها و مجموعه‌های تاریخی، آمادگی لازم برای مواجهه با شرایط اضطراری را کسب کنند.

کارشناس اداره‌کل موزه‌ها و مدرس دوره‌های حفاظت و مرمت آثار فرهنگی درباره محتوای این دوره نیز توضیح داد: دوره‌ای که در شیراز برگزار شد، دوره پایه و آشنایی با اصول بسته‌بندی و انتقال‌اشیا و مدارک تاریخی است و در ادامه،  دوره‌های تکمیلی و پیشرفته‌تری نیز برای شرکت‌کنندگان پیش‌بینی شده است.

زندی در پایان با اشاره به چشم‌انداز این طرح آموزشی گفت: هدف نهایی این است که در هر استان، یک واحد تخصصی بسته‌بندی آثار در شرایط بحران متشکل از نیروهای آموزش‌دیده همان مجموعه شکل بگیرد؛ افرادی که در زمان وقوع حوادث و بحران‌ها بتوانند با دانش و مهارت کافی، مسئولیت جمع‌آوری، بسته‌بندی و انتقال ایمن آثار فرهنگی و تاریخی را بر عهده بگیرند و از میراث ارزشمند کشور به بهترین شکل حفاظت کنند.

انتهای پیام/

کد خبر 1405051100825
بهپور کریمیان
دبیر مرضیه امیری

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha