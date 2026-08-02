به گزارش خبرنگار میراث آریا، ، همزمان با برگزاری دوره آموزشی آشنایی با اصول بستهبندیاشیا و مدارک تاریخی در سالن همایش آرامگاه سعدی شیراز، عصمت زندی، امروز ۱۱ مردادماه ۱۴۰۵ گفت: نزدیک به ۹ سال است که در حوزه حفاظت و مرمتاشیا در حین کاوشهای باستانشناسی و همچنین بستهبندی اموال فرهنگیتاریخی تدریس و فعالیت تخصصی دارم.
کارشناس ادارهکل موزهها و مدرس دورههای حفاظت و مرمت آثار فرهنگی با اشاره به اهمیت این آموزشها افزود: هدف اصلی از برگزاری این دورهها، افزایش آمادگی نیروهای حوزه میراث فرهنگی برای حفاظت، بستهبندی و انتقال صحیح آثار در شرایط بحرانی است؛ چرا که هرچه آگاهی افراد نسبت به اصول علمی حفاظت از آثار بیشتر باشد، سرعت نجاتبخشی افزایش یافته و احتمال آسیبدیدگی آثار ارزشمند کاهش پیدا میکند.
زندی با اشاره به تجربه بحرانهای اخیر گفت: رخدادهای اخیر، از جمله جنگ تحمیلی ۱۲ روزه، نشان داد مجموعههایی که نیروهای آنها با اصول بستهبندی و انتقال آثار آشنا بودند، توانستند با سرعت و دقت بیشتری از آثار خود محافظت کرده و آنها را به مکانهای امن منتقل کنند. این تجربه، ضرورت توسعه آموزشهای تخصصی در سراسر کشور را بیش از گذشته آشکار ساخت.
او ادامه داد: به همین دلیل، آموزش این مباحث در استانهای مختلف با جدیت بیشتری دنبال شده است تا کارشناسان و کارکنان مراکز میراث فرهنگی، موزهها و مجموعههای تاریخی، آمادگی لازم برای مواجهه با شرایط اضطراری را کسب کنند.
کارشناس ادارهکل موزهها و مدرس دورههای حفاظت و مرمت آثار فرهنگی درباره محتوای این دوره نیز توضیح داد: دورهای که در شیراز برگزار شد، دوره پایه و آشنایی با اصول بستهبندی و انتقالاشیا و مدارک تاریخی است و در ادامه، دورههای تکمیلی و پیشرفتهتری نیز برای شرکتکنندگان پیشبینی شده است.
زندی در پایان با اشاره به چشمانداز این طرح آموزشی گفت: هدف نهایی این است که در هر استان، یک واحد تخصصی بستهبندی آثار در شرایط بحران متشکل از نیروهای آموزشدیده همان مجموعه شکل بگیرد؛ افرادی که در زمان وقوع حوادث و بحرانها بتوانند با دانش و مهارت کافی، مسئولیت جمعآوری، بستهبندی و انتقال ایمن آثار فرهنگی و تاریخی را بر عهده بگیرند و از میراث ارزشمند کشور به بهترین شکل حفاظت کنند.
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